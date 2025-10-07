La Justica procesó a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

La jueza federal María Servini procesó este martes al gendarme Héctor Jesús Guerrero por, presuntamente, haberle disparado una granada de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados, el pasado 12 de marzo, dejándolo en grave estado. El procesamiento acerca al cabo a las puertas del juicio oral.

La investigación prueba que existen elementos de convicción suficiente de que el disparo que hirió a Grillo fue efectuado por Guerrero de forma horizontal y antirreglamentaria “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida”.

Al gendarme se le imputan los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, agravado por ser miembro integrante de una fuerza de seguridad. El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 determinó que, además del disparo que alcanzó al fotógrafo, Guerrero disparó otras cinco veces más sin respetar el protocolo. Incluso, una de esas detonaciones la hizo después de haber herido al fotógrafo.

El gendarme Héctor Guerrero el día de la manifestación, 12 de marzo de 2025.

“De estas imágenes puede apreciarse sin ninguna duda que Guerrero efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo que pudiera haber evitado que el nombrado detectara la presencia de una gran cantidad de personas en la dirección hacia la que disparó”, señala la jueza en el fallo, descartando uno de los argumentos de la defensa que decían que no podía ver bien cuando detonó el arma.

La resolución judicial indica que Guerrero es un integrante de las fuerzas de seguridad con experiencia en el uso de armas. En ese sentido afirma que, “es dable destacar que el día 21 de marzo de 2025 ejerció funciones como instructor de tiro de la Sección de Empleo Inmediato, por lo que el nombrado resulta ser una persona capacitada en cuanto a ello”.

El procesamiento a su vez ordena un embargo a Guerrero por 203 millones de pesos para asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. Si bien no ordena la prisión preventiva, el cabo debe mantener el domicilio fijado, avisar al Juzgado en caso de ausentarse por más de 72 horas y presentarse en los primeros cinco días de cada mes en la delegación de la Policía Federal más próxima.

Pablo Grillo continúa en rehabilitación en el Hospital Rocca

Los familiares de Pablo Grillo informaron este martes que el fotógrafo continúa en rehabilitación, “lento, pero a paso firme”.

Pablo Grillo en rehabilitación.

En el reporte que realizan periódicamente a través de la cuenta en X Justicia por Pablo Grillo, iniciaron que la “sigue en rehabilitación en el Hospital de Rehabilitación Rocca; que la evolución es positiva. En esa línea indicaron que está comenzando a comer papilla con ayuda, aunque la vía principal de alimentación sigue siendo a través de una sonda. Por otro lado, aseguraron que se sienta y se levanta con asistencia y que está recibiendo medicación para que “esté más reactivo”.

