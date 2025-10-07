La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, respondió este martes a las declaraciones de Juan Grabois sobre la situación del empresario argentino Fred Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos, quien había reclamado públicamente “que le pongan inmediatamente seguridad” para evitar posibles riesgos antes de su traslado final. A pocos minutos de ese mensaje, la Oficina del Presidente confirmó que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró procedente finalmente su extradición ante las autoridades correspondientes.

Apenas se difundió el mensaje, Bullrich no tardó en responder: “Le voy a poner custodia”, escribió en su cuenta de X, y agregó: “Vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”. Con esa frase, la ministra apuntó claramente a las principales causas judiciales que complican al referente de Fuerza Patria, sin que ninguna tenga avances por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.

Durante su publicación, Grabois también relacionó el caso con figuras de La Libertad Avanza en la provincia. “Les recuerdo que la candidata a senadora de la coalición en Río Negro es Lorena Villaverde, detenida por llevar medio kilo de cocaína”, escribió. Además, mencionó que Villaverde está “vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado”, y sostuvo que el entramado narco “no termina en Espert”, sino que “alcanza a otros libertarios”.

La polémica entre ambos dirigentes no es la primera vez que cruza declaraciones públicas: en agosto, Grabois fue detenido después de la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón, un hecho que desde el Gobierno interpretaron como un mensaje político hacia quienes —según Bullrich— buscan aprovecharse de los recursos del Estado. A partir de sus declaraciones públicas en Radio Rivadavia, la ministra aclaró que su accionar no responde a una persecución personal: “Lo que hace el Ministerio es meter preso a una persona que usurpa, destruye y se mete a la fuerza. Se llame Grabois o no”, afirmó.

Al mismo tiempo, Bullrich subrayó que el foco de la discusión no debe centrarse en la figura del dirigente, sino en la decisión del Gobierno de aplicar una política de tolerancia cero frente a la usurpación y el daño a la propiedad: “Acá lo importante es la decisión. Lo secundario es que estaba Grabois. Este es un mensaje para todos los que quieren vivir del Estado o usarlo en beneficio propio”, dijo en alusión a la causa que involucra al actual candidato por el manejo irregular de fondos de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), hoy bajo la órbita de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense.

De hecho, agregó: “Nosotros le decimos a los 46 millones de argentinos que se acabó lo que había. El que usurpa, pierde, se va y termina preso”, y concluyó: “Con nosotros, el que las hace, las paga”.

¿Cuáles son las causas judiciales que complican a Juan Grabois?

El abogado y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires enfrenta dos causas judiciales principales que lo complican: administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Ambas están vinculadas a su gestión en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) durante el gobierno anterior.

Administración fraudulenta

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani denunció que Grabois gestionó ante el Gobierno nacional un fondo millonario de más de 500 millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a urbanizar y proveer servicios en un barrio de Mar del Plata, con la que se buscaba mejorar terrenos para que fueran aptos para construir viviendas. Sin embargo, las obras no se finalizaron: quedaron casas sin terminar, sin puertas y abandonadas, y no se dotó al barrio de infraestructura básica como agua potable y cloacas. Ahora, se acusa que organizó toda la estructura política para concretar el uso fraudulento de esos fondos, desviándolos de su propósito real, lo que implica engañar a los organismos que debían controlar la ejecución y contribuir a la corrupción del proceso.

Actualmente, la denuncia presentada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, por jurisdicción y sorteo, recayó inicialmente en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. Con posterior intervención de otros juzgados federales, la competencia está en disputa y deberá resolverla finalmente la Cámara de Casación.

Juan Grabois habló tras las declaraciones de Fred Machado sobre José Luis Espert: “No podés agarrar guita de cualquier lumpen”

Malversación de fondos públicos

Esta causa está ligada a la administración irregular y la posible desviación de más de 700 millones de pesos, dinero que junto al FISU también provenía del programa Casa Propia, diseñado para facilitar la construcción de viviendas por parte de particulares. Se acusa que esos recursos se destinaron a obras no cumplidas, que solo comenzaron pero no se terminaron, generando un barrio inconcluso y sin las condiciones mínimas que deberían tener las viviendas para las familias beneficiarias. Así, la gestión de Grabois y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que estaba a cargo de la ejecución de estos fondos, está cuestionada por haber manejado estos fondos fiduciarios sin la debida transparencia ni rendición de cuentas.

Ambas causas no avanzaron significativamente, y se menciona que Grabois tiene motivos para estar tranquilo porque las investigaciones están estancadas. También, Sebastián Pareja maneja actualmente el FISU, pero sin que se hayan presentado nuevas querellas.

