Los otros dirigentes libertarios con presuntos vínculos narco

La constatación de una transferencia de US$ 200 mil entre el polémico e investigado empresario Federico “Fred” Machado y el diputado y candidato libertario en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert volvió a poner sobre la superficie los sinuosos, ambiguos y peligrosos puntos de contacto que La Libertad Avanza tiene con posibles delitos vinculados al narcotráfico.

El primer nombre que surge tras el de Espert es de la actual diputada por Río Negro Lorena Villaverde, quien a su vez es candidata a senadora por la provincia patagónica.

Según un reporte criminal de 2001 que exhibió el diputado de UxP Martín Soria, Villaverde fue detenida en el estado de Florida, en EE.UU., acusada por narcotráfico y por la tenencia de 400 gramos de cocaína, según indica el reporte al que accedió PERFIL. La detención sucedió en noviembre de 2001, según el documento.

Este medio consultó a la diputada, quien rebatió las acusaciones: “Jamás tuve una imputación por tráfico de drogas; los cargos quedaron desestimados por la propia Justicia de EE.UU.”, dijo.

También circuló en relación con Villaverde que mantiene un vínculo amoroso con Claudio Cicarelli, primo de Fred Machado, quien a su vez está señalado como un presta nombre del empresario.

Cicarelli es el propietario de la camioneta blindada que fue baleada en 2019, cuando Espert visitaba un canal de noticias como candidato presidencial, y es una pieza clave en la trama Espert-Machado.

Villaverde sostuvo ante PERFIL que se trata de “un amigo” que “milita en LLA en Viedma”, y rechazó tener una relación amorosa.

Lo que es seguro es que hay fotos de Villaverde y Cicarelli. En algunas están acompañados, en otra están posando en uno de los palcos de la Cámara de Diputados, en la que se los ve sonrientes.

Cicarelli fue a su vez fotografiado junto a Fred Machado en aquel ya famoso 18 de abril de 2019, cuando Espert presentó en Viedma su libro La sociedad dormida. Pero Villaverde acumula escándalos no solo por vínculos con personas sospechadas de actividades relacionadas con el narco. También pesan sobre ella denuncias civiles y penales por la venta de lotes en Las Grutas, según indica el diario Río Negro. “La Justicia dictaminó que no hubo ningún delito y ningún perjuicio”, sostuvo la legisladora.

Villaverde se mudó a la localidad de Cipoletti, en el otro extremo de la provincia, en donde adquirió una casa con asistencia de un préstamo del Banco Nación. “Por primera vez en mi vida, gracias a las políticas económicas y el regreso de los créditos, pude sacar un crédito bancario”, señaló. Pero a los señalamientos y dudas que pesan sobre la diputada rionegrina se suma la figura de Francisco Oneto, un abogado penalista que tomó notoriedad pública polemizando con el feminismo. Fue a su vez candidato a vicegobernador de Carolina Píparo, en 2023, en el frente La Libertad Avanza. Oneto es el abogado de Javier Milei. Se lo ve asiduamente en el canal de streaming Carajo, desde donde el piberío digital agita la “batalla cultural”. Pero Oneto no es cualquier abogado: representa legalmente ni más ni menos que a Fred Machado y es quien tiene a cargo la labor de demorar lo más posible la decisión de la Corte Suprema de Justicia local, para definir si lo extraditan o no por pedido de EE.UU.

Los vínculos y vasos comunicantes no terminan ahí. Se extienden ni más ni menos que hasta el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El titular de la cartera tuvo que aclarar en diciembre de 2023, cuando asumió, que no defendió a “Mameluco” Villalba, el peligroso jefe narco con base de operaciones en la ciudad de Rosario.

Cúneo Libarona aclaró que él personalmente no defendió a Villalba, sino que fue el estudio de abogados familiar en el que él trabajó hasta que asumió. A quien sí defendió fue a Mario Segovia, el “rey de la efedrina”, actualmente condenado, y a Sergio Varisco, exintendente de Paraná, condenado.