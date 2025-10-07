Imputan a José Luis Espert por los 200.000 USD que le transfirió “Fred” Machado

El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, resolvió impulsar una investigación penal contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, basándose en la denuncia presentada por Juan Grabois.

Desde este lunes, Espert está formalmente imputado en torno al presunto giro de USD 200.000 que habría recibido entre enero y febrero de 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de activos y fraude.

El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la instrucción en la Fiscalía, que ya pidió medidas de prueba iniciales. La denuncia de Grabois sostiene que los fondos podrían provenir de una organización criminal juzgada en Texas por tráfico de estupefacientes, y que la operación podría encuadrarse en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal por lavado de activos.

José Luis Espert, imputado por presunto lavado de dinero

El nombre de Espert surgió en registros contables del Bank of America y en una contabilidad paralela usada como prueba en el juicio en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado. El pago de los USD 200.000 ocurrió entre enero y febrero de 2020, y forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, de donde el equipo de Grabois obtuvo la información.

La versión de Espert

Espert atribuye el giro a servicios de consultoría para la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado. Según su relato, se trató de un adelanto contractual legítimo, y no un aporte directo del empresario. “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, alegó el legislador libertario.

Según el diputado, conoció la oferta en 2019 tras una reunión con Machado, y aunque aceptó el trabajo, decidió posponer la actividad hasta después de las elecciones. Además, la denuncia señala que Espert utilizó vehículos y aviones del empresario durante su campaña presidencial de ese mismo año.

Ese tramo ya está siendo investigado en el Juzgado Federal N° 8, bajo la órbita del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se analizan 36 vuelos con aeronaves vinculadas al empresario. Existe la posibilidad de que ambos expedientes -el de San Isidro y el de Comodoro Py- se unifiquen.

Fred Machado habló tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional: "Lo ayudé con unos mangos, me dio lástima"

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos, tras considerar que el pedido americano cumple las normativas de cooperación internacional. El fallo fue firmado por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Ahora la decisión final depende del presidente Javier Milei, quien deberá firmar la ejecución de la extradición.

Curiosamente, Machado reconoció haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019, con aportes que nunca fueron declarados ante la Justicia Electoral. Según su propio testimonio, el entonces candidato le pidió ayuda porque “estaban en bolas” y los gastos de viajes, hoteles y logística de campaña habrían rondado entre 100 y 150 mil dólares.

La revelación no solo complica la situación judicial del diputado, sino que golpea de lleno en la línea de flotación política de LLA, que intenta despegarse del escándalo en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. El caso se ramifica y podría alcanzar a otras figuras del espacio. Otro dato que agrega tensión es que el abogado de Machado, Francisco Oneto, es también defensor del presidente Milei, lo que reaviva los cuestionamientos por posibles conflictos de interés dentro del oficialismo.

En los próximos días, la Fiscalía de Federico Domínguez pedirá informes bancarios, registros societarios y declaraciones testimoniales para determinar el origen y destino de los fondos. El juez Lino Mirabelli deberá decidir si unifica el expediente con la causa de los 36 vuelos investigados por el juez Martínez De Giorgi en Comodoro Py, donde ya se analizan los traslados aéreos vinculados al mismo empresario.

