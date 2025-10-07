La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de José Luis Espert.

El oficialismo había solicitado que el primer lugar fuera ocupado por Diego Santilli, tercero en la boleta original, invocando el decreto 171/2019, que establece que en caso de renuncia, muerte o inhabilitación de un candidato, el reemplazo debe ser una persona del mismo género. “La letra del decreto es clara”, sostuvieron los apoderados libertarios en su presentación ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Sin embargo, Roteta advirtió que aceptar ese pedido implicaría desconocer el sentido de la ley de paridad de género, cuya finalidad es promover la igualdad real y revertir las desigualdades estructurales que históricamente afectaron la participación política de las mujeres. Según su interpretación, “una lectura armónica de las normas impide poner a Santilli en el primer lugar de la lista”.

En su dictamen, la fiscal citó antecedentes relevantes. Mencionó un voto del camarista electoral Alberto Dalla Vía (2019), quien advirtió que las pautas de sustitución por personas del mismo género no deben aplicarse de manera descontextualizada. También recordó un dictamen de 2024 de la Fiscalía Nacional Electoral en la causa “Nora, Dalila Verónica y otros c/ Garramuño, Ricardo Juan y otro s/amparo”, que estableció que las normas destinadas a fomentar la participación de las mujeres no pueden derivar en una regresión de los derechos que buscan expandir.

El dictamen de Roteta no es vinculante: la decisión final corresponde a Ramos Padilla, cuyo fallo podrá ser apelado ante la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en materia comicial. El tribunal ya tuvo precedentes similares, como el caso de Lucila Crexell en 2019. En aquel entonces, ante la muerte de Horacio "Pechi" Quiroga, la Cámara determinó que Crexell -segunda en la lista- debía asumir el primer lugar, dejando sin efecto la postulación del suplente hombre. La Corte Suprema avaló ese criterio y sostuvo que aplicar la paridad en perjuicio de una mujer sería “una interpretación irrazonable de la norma”.

Mientras tanto, el oficialismo insiste en modificar la integración de la lista bonaerense. Este martes, Javier Milei respaldó públicamente a Santilli durante su visita a Mar del Plata: “Está terminado el tema de Espert. Ahora el candidato es El Colo Santilli y va a ganar la elección”, afirmó el presidente ante sus seguidores.

En paralelo, el dictamen de la fiscalía colocaba a Reichardt -exmodelo y conductora televisiva- al frente de la boleta libertaria. Según Roteta, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”, respetando la secuencia y alternancia de género establecida por la ley.

Desde el peronismo, Malena Galmarini también había reclamado el cumplimiento estricto de la acción afirmativa: “Si Espert renuncia, asciende la segunda. No se modifica la lista hacia abajo”, sostuvo en su presentación ante la Justicia Electoral.

La estrategia de LLA para promover a Santilli incluyó la renuncia de la última candidata de la lista, con el objetivo de evitar que quedaran dos varones en los últimos lugares y forzar una reconfiguración completa de la boleta. Esa maniobra fue objetada por distintos sectores políticos, que señalaron que el principio de secuencialidad y alternancia no habilita reemplazar a un varón por otro varón en el encabezado, sino garantizar la representación equitativa en todo el tramo de la lista.

Si Ramos Padilla acompaña el criterio de la fiscalía, el oficialismo recibirá un nuevo revés en su estrategia electoral bonaerense, justo cuando busca recomponer su campaña tras la salida de Espert y los cuestionamientos por el financiamiento de su espacio.

