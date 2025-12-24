Los planes de Nochebuena de un bombero de la Policía de la Ciudad cambiaron por completo en cuestión de segundos. Minutos antes del mediodía de este miércoles 24, cuando salía de su vivienda de Quilmes Oeste para abordar su Peugeot 207, una pareja armada lo interceptó con una moto oscura. El intento de robo derivó en un tiroteo en plena vía pública que terminó con los dos sospechosos muertos.

El hecho ocurrió a las 11.40 en General Acha al 1800, en el barrio Parque Calchaquí. El oficial, que presta servicio en el área de Transporte Forense de Bomberos y se encontraba de franco y vestido de civil, fue abordado por los dos asaltantes apenas traspasó la puerta de su casa. Ambos descendieron de la Honda Wave, lo apuntaron con un arma de fuego y exigieron la entrega del vehículo.

Según la reconstrucción oficial, el bombero se identificó como personal policial, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros. En ese instante, repelió la agresión con varios disparos. La mujer cayó en el lugar y murió minutos después, mientras que su cómplice escapó a pie pero testigos advirtieron que corría con dificultad. A las pocas cuadras, agentes del Comando de Patrullas lo encontraron desplomado en la vereda y constataron su fallecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación y las primeras medidas del fiscal

La escena quedó preservada por la Policía Bonaerense para el trabajo de Policía Científica. El SAME confirmó la muerte de la mujer, mientras que el cuerpo del segundo sospechoso fue hallado a metros del lugar del asalto. La Honda Wave utilizada por la pareja no tenía impedimentos legales para circular.

Almacenero mató a dos delincuentes en Mar del Plata y lo acusan de homicidio agravado

El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 de Quilmes, ordenó el secuestro del arma del bombero y del rodado de los delincuentes. También tomó declaración al oficial, quien sostuvo que actuó en legítima defensa frente a la amenaza directa. Por ahora no se difundieron las identidades ni los antecedentes de los fallecidos, y la causa avanza con las pericias balísticas y el análisis de testimonios.

Otro caso de legítima defensa en Mar del Plata

El episodio de Quilmes no fue el único enfrentamiento fatal registrado en las últimas horas. En Mar del Plata, un comerciante mató a dos delincuentes que entraron armados a su almacén para robarle el martes por la noche.

El ataque ocurrió a las 22.45 en “El Mercadito”, un comercio del barrio San José ubicado en 20 de Septiembre y Quintana. Dos hombres llegaron en moto, ingresaron al local y amenazaron al dueño, un hombre de 48 años. En medio del forcejeo, el comerciante tomó una pistola Bersa calibre .380 plus —con la tenencia vencida, según confirmaron fuentes del caso— y disparó al menos cuatro veces.

Uno de los asaltantes cayó muerto dentro del establecimiento. El otro logró huir, pero se desplomó sin vida a pocos metros. La Policía secuestró junto a uno de ellos una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con una vaina trabada, que habría sido robada. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local y ya fue incorporada a la causa judicial.

JD / ML