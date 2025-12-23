La violencia en Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, escaló a niveles alarmantes en los últimos días y dejó a dos mujeres gravemente heridas: una recibió un balazo en la cabeza y otra quedó paralítica después de un disparo en la espalda, en medio de un conflicto que aún continúa abierto y mantiene en alerta a los vecinos del barrio.

A partir de lo que informaron fuentes cercanas, todo comenzó el lunes 15 de diciembre alrededor de las 22 en un quiosco ubicado en la esquina de Concejal Pedro Gómez y Colegiales. Dos jóvenes con bronca acumulada de larga data se cruzaron en la esquina cuando uno pasó en moto, iniciando primero un intercambio de insultos y provocaciones muy tensas y peligrosas, que rápidamente derivó en un enfrentamiento físico.

Después, uno de los jóvenes, identificado como I.D., regresó en moto y armado con un revólver. Fue entonces cuando se encontró con N.R., una adolescente de 16 años, hermana del vecino con el que había discutido. La joven se encontraba en el quiosco mientras su familia celebraba que una mujer cercana se había recibido recientemente.

Luego de identificarla, I.D. comenzó a disparar contra el quiosco, efectuando múltiples tiros. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la médula de N.R., provocando su desplome inmediato. La adolescente quedó inmóvil y boca arriba en el suelo, incapaz de mover las piernas. Vecinos y familiares, alertados por el estruendo y las cámaras de seguridad del comercio, acudieron rápidamente a socorrerla y la trasladaron en un automóvil particular al hospital Teresa Germani.

Allí, se supo que los disparos le afectaron la médula y varias vértebras, dejándola paralítica y sin posibilidad de caminar nuevamente. La violencia no terminó allí. Furiosos por la agresión sufrida por la adolescente, los familiares de N.R. salieron en busca de I.D., pero no lograron encontrarlo. En cambio, se encontraron con su familia y comenzaron a exigir explicaciones y justicia inmediata. Durante la discusión, un integrante del grupo disparó contra la madre de I.D., quien recibió un tiro en la mandíbula que quedó alojado en su cerebro. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital.

De esta manera, la familia de I.D., lejos de retirarse, se dirigió a la casa de la joven paralítica e intentó prenderla fuego.

La causa por la balacera quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada 3 de Laferrere. Tras un par de allanamientos en busca de pruebas, I.D. se entregó voluntariamente a la policía, mientras las autoridades continúan investigando los hechos y evaluando los testimonios de los vecinos y familiares implicados.

La violencia armada también estremeció al barrio Las Flores de Rosario en la madrugada del 23 de diciembre, dejando un saldo de dos hombres y una mujer asesinados a balazos, además de una cuarta persona gravemente herida. A la madrugada se registró el episodio, en la intersección de Lirio y España, cuando varios desconocidos llegaron y abrieron fuego.

Érica Tamara A., de 35 años, y un hombre aún no identificado fallecieron en el lugar, mientras que Sergio Fabián R., también de 35 años, murió pocas horas después en el Hospital Centenario a causa de impactos de bala en el tórax. Roque Lisandro A. resultó gravemente herido y permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con lesiones en el rostro y el torso.

Automáticamente, tras los primeros llamados al 107, personal de la Prefectura Naval, la policía de la Unidad Regional II y ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIEM) se trasladaron al lugar. En el lugar del crimen se encontraron varias vainas servidas, que fueron levantadas por el gabinete criminalístico para los peritajes. Los primeros en arribar fueron los agentes de la Prefectura, quienes constataron los cuerpos de Érica Tamara Ayala y del hombre.

También llegó el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que se encargó de incautar las vainas servidas, realizar un relevamiento exhaustivo de rastros y revisar cámaras de videovigilancia cercanas para reconstruir la secuencia del crimen. El hecho generó una intensa conmoción en el barrio.

