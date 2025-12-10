San Vicente en alerta por robos de motores de aire acondicionado: crece la preocupación entre los vecinos

Una serie de robos de motores de aires acondicionados mantiene en alerta a los vecinos de barrio San Vicente, en el este de la ciudad de Córdoba. En las últimas tres semanas, al menos cinco familias denunciaron sustracciones en sus viviendas y señalaron que los hechos ocurren durante la noche, cuando disminuye la presencia policial. Los episodios se concentran en la zona de López y Planes y calles aledañas, y los damnificados aseguran que el objetivo principal es el cobre que contienen los equipos.

Los primeros casos ocurrieron en un tramo de seis cuadras entre Ambrosio Funes y Tristán Narvaja, pero luego los robos se extendieron a otras viviendas cercanas. “Lo primero que sucedió fue hace dos semanas y desde entonces se sumaron más. Este fin de semana le robaron a una jubilada que vive sola y eso nos tiene más preocupados”, relató una de las vecinas.

Jessica Cavina, una residente que coordina las acciones comunitarias, explicó que el seguimiento comenzó a partir de los avisos en un grupo de WhatsApp. Según contó, varios vecinos empezaron a alertar que sus aires no funcionaban y que, al revisar los techos, descubrían que les habían robado los motores. “Estoy notando que derriban cinco casos en las últimas tres semanas. Después, hablando en otros grupos, nos enteramos de que en un margen de diez cuadras se reportaron unos doce casos entre comercios y casas particulares”, señaló.

Los vecinos creen que los robos ocurren principalmente durante la madrugada, cuando dejan de ver movimiento policial en la zona. La mujer explicó que en López y Planes funcionan cuatro instituciones educativas, lo que genera presencia de patrulleros durante la mañana y el mediodía, pero no en horario nocturno. “Pasadas las 20 o 21 horas no se ve movimiento policial. Creemos que estos robos se hacen en la noche, cuando no hay tanta presencia”, remarcó.

La dificultad para realizar denuncias también se convirtió en un problema para los afectados. La vecina comentó que ayudó a una mujer jubilada a completar el trámite, que debía hacerse a través del CiDi, algo que la damnificada no manejaba. “La comisaría está a dos cuadras, pero igual tuvimos que homologar la denuncia. Hemos hecho otras denuncias, pero no ha habido un refuerzo de móviles”.

Medidas de seguridad

Tras esta seguidilla de hechos, algunos residentes comenzaron a modificar sus rutinas y reforzar medidas de seguridad. Hace dos meses habían sufrido una ola de robos de medidores de gas y muchos soldaron las cabinas. Ahora, varios buscan herreros para colocar cajas de protección en los aires acondicionados. “Es algo que no está en nuestro presupuesto, pero lo estamos haciendo para que no nos terminen robando”, sostuvo Jessica.

Mientras tanto, los habitantes del barrio continúan organizándose para cuidarse entre ellos. Se avisan cuando un vecino viaja, acompañan a quienes llegan de noche y mantienen comunicación constante en los grupos comunitarios. “Nos ayudamos entre todos porque no estamos teniendo una respuesta que nos beneficie de la policía”.

Los residentes reclaman más presencia policial durante la noche y patrullajes constantes en las cuadras más afectadas. “Lo único que pedimos es que recorran más estas calles después de las 21 horas”.