Almacenero mató a dos delincuentes en Mar del Plata y lo acusan de homicidio agravado

Un almacenero de 48 años mató a tiros a dos delincuentes que lo estaban asaltando en su comercio del barrio San José, en Mar del Plata. El hecho ocurrió pasadas las 23 del martes en un local denominado El Mercadito, ubicado en la esquina de Quintana y 20 de Septiembre, una zona donde vecinos vienen alertando por reiterados episodios de inseguridad.

Los dos asaltantes ingresaron al comercio armados y amenazaron de muerte al comerciante. Durante el ataque, llegaron a golpearlo en la cabeza. En un descuido de los delincuentes, el hombre logró tomar una pistola Bersa calibre .380 y efectuó al menos cuatro disparos, hiriendo de gravedad a ambos.

Tras los disparos, los asaltantes intentaron huir del local, pero cayeron a pocos metros, ya en la vereda. Sus cuerpos quedaron tendidos en el lugar. Junto a uno de ellos, los peritos secuestraron una pistola, mientras que a corta distancia quedó la motocicleta en la que habían llegado.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que asistió al comerciante por un corte en la cabeza producto del golpe recibido durante el asalto. Hasta la mañana de este miércoles, los dos fallecidos no habían sido identificados.

El caso quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien, tras analizar la secuencia del hecho y escuchar el testimonio del comerciante, resolvió no adoptar ninguna medida restrictiva y dejarlo en libertad mientras avanza la investigación. De todos modos, se determinará si el arma utilizada para defenderse contaba con la documentación correspondiente.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A unas siete cuadras del lugar funciona el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, desde donde se reciben las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad.

