Filmó cómo golpeaba a su bebé y envió el video a su ex: horror por un caso de maltrato infantil en Chaco

Un grave episodio de violencia contra un menor conmociona a la localidad chaqueña de Villa Berthet, luego de que un padre denunciara haber recibido un video en el que se ve a la madre del bebé golpeando al niño de apenas siete meses, mientras este lloraba desconsoladamente. El material audiovisual llegó acompañado de un mensaje intimidante, lo que activó una inmediata intervención judicial.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, el denunciante, D.Z.I.V.A. (21), mantuvo una relación de pareja durante cerca de dos años con D.M.E., de la cual nació el pequeño G.O.D. Tras la separación, ocurrida hace aproximadamente dos meses, el joven comenzó a recibir mensajes amenazantes por aplicaciones de mensajería, en los que su expareja advertía que podía “tirar o matar” al bebé.

La situación alcanzó su punto más alarmante cuando la mujer envió el video que documenta la agresión física al niño, con un texto superpuesto que decía: “Viste, él nomás está pagando tu culpa”. Frente a la gravedad del contenido, la Fiscalía de turno tomó intervención de manera inmediata, dispuso medidas de protección urgentes, dio participación a la Unidad de Protección Integral (UPI) y ordenó la desvinculación inmediata de la madre respecto del menor.

Como medida cautelar, la tenencia provisoria del bebé fue otorgada al padre, mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades penales y garantizar la protección integral del niño. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que continúa con la investigación del hecho.