Zdero cargó contra el PJ por bloquear leyes clave y habló de un “acto egoísta” que frena el desarrollo del Chaco

El gobernador Leandro Zdero endureció su discurso contra la oposición legislativa luego de que fracasara el intento del Ejecutivo de avanzar, en sesiones extraordinarias, con la Ley de Consolidación de Deudas y la reforma del régimen portuario. Para el mandatario, la negativa del bloque peronista a tratar los proyectos en el recinto responde a una lógica política que “perjudica a todos los chaqueños”.

“Es un acto hasta egoísta”, sostuvo Zdero al referirse a la postura del PJ, y advirtió que la falta de tratamiento de ambas leyes implica postergar herramientas centrales para ordenar las cuentas públicas y promover la actividad económica. Según el gobernador, el rechazo no se explica por el contenido de las iniciativas sino por una decisión política de no acompañar propuestas que, a su entender, “benefician a la provincia en su conjunto”.

Puertos: “Si repetimos el pasado, vamos a quedar varados”

Al referirse al proyecto de reforma portuaria, Zdero apuntó directamente al impacto que tiene el freno legislativo sobre el puerto de Barranqueras y el de Las Palmas. “Si seguimos haciendo lo mismo que durante años, el puerto va a quedar varado y no va a crecer”, afirmó, y remarcó que la actualización del marco legal permitiría atraer inversiones y generar mayor movimiento económico.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo insistirá con la iniciativa porque apunta a cambiar la matriz productiva de la provincia y a integrar al Chaco en un esquema logístico más competitivo a nivel regional. “Nos preocupa que se nieguen a aprobar una ley que es en beneficio de todos”, subrayó.

Consolidación de deudas y el frente financiero

Respecto de la Ley de Consolidación de Deudas, el gobernador explicó que el proyecto estaba pensado como una herramienta para ordenar pasivos acumulados y afrontar compromisos en dólares. Detalló que en febrero la provincia deberá pagar 40 millones de dólares, y que el objetivo del Ejecutivo es comenzar, a partir de marzo, un proceso de reprogramación que permita aliviar la carga financiera.

“Vamos a pagar, pero necesitamos instrumentos que nos permitan hacerlo en mejores condiciones. Entendemos las jugadas de la política, no las compartimos”, expresó Zdero, al tiempo que destacó que el contexto de mayor equilibrio macroeconómico a nivel nacional abre una oportunidad para avanzar en ese sentido.

Las iniciativas del Ejecutivo no lograron reunir los votos necesarios para su debate en el recinto y fueron enviadas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde serán analizadas en una reunión extraordinaria. El trasfondo del conflicto incluye la discusión sobre si el tratamiento debe realizarse con la actual o la nueva conformación legislativa, tras el recambio de bancas.