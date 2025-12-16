La oficial que subía "contenido hot" con el uniforme fue despedida de la Policía de la Ciudad

Tras protagonizar una polémica y ser suspendida por la difusión de contenido sugerente en la plataforma TikTok, donde se la veía utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad, la efectiva Nicole Verón fue exonerada de la fuerza de seguridad porteña.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue oficializada a través de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232, confirmando el despido de la uniformada de 25 años que realizaba videos sugerentes o eróticos vestida con el uniforme de la Policía porteña y que, hasta el momento, se encontraba apartada y en servicio pasivo.

Habló la joven suspendida de la Policía de la Ciudad por subir "contenido hot": "Lo hice por necesidad"

"El secretario de Seguridad (Maximiliano Piñeiro) dispuso a partir del día de la fecha, la Exoneración del Oficial Nicole Gabriela Verón, porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", se explicó en la ODI que confirmó el despido de la oficial.

La mujer, ahora despedida de la Policía de la Ciudad, llevaba tres años en la fuerza y, al momento de desatarse la polémica, se encontraba con licencia médica.

En las imágenes "subidas de tono" de la expolicía se la ve en algunas ocasiones acompañada de otra mujer, aunque se aclaró que ésta última no fue individualizada como integrante de la fuerza de seguridad.

"Se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado", se aclaró.

En el documento se calificó la conducta de la mujer como "irregular e indecorosa" y se sostuvo que "afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece".

"Lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688", concluyó el documento que oficializó el despido de Verón.

Poco después de haber sido apartada de sus tareas por la difusión de contenido sugerente en la plataforma TikTok, donde se la veía utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad, Nicole Verón, la oficial suspendida, habló sobre la polémica situación y sostuvo que lo vio como una "salida laboral".

"Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral", explicó la joven de 25 años en diálogo con Telefé Noticias sobre los motivos que la llevaron a vender contenido en redes sociales. Según señaló, sólo en el último mes generó hasta 6 millones de pesos a través de OnlyFans.

En relación a la necesidad económica que la impulsó a vender contenido, explicó que en octubre de este año se encontraba cursando una licencia médica debido a un tratamiento médico neurológico y psiquiátrico prolongado, como consecuencia de un episodio de violencia de género, motivo por el que su sueldo se vio reducido.

"Cuando nos pasan a disponibilidad o estamos en un tratamiento médico prolongado, lo que es la Fuerza te quita la mitad del sueldo. Yo en su momento estaba cobrando 600 mil pesos, no me alcanzaba siquiera para comprar las pastillas", detalló en diálogo con Todo Noticias (TN) la mujer que sufre episodios de epilepsia.

Sobre su trabajo en OnlyFans, popular plataforma de contenido para adultos, detalló: "Hace un mes que estoy con la venta de contenido y este mes estuve facturando 6 millones de pesos. (...) Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba".

"Sabía que podía llegar a tener una falta administrativa, pero no pensé que iba a llegar a tener este 'ranking' que tuvo, es muy exuberante y no sabía que podía llegar a pasar esto", lamentó y aseguró que se encuentra "muy arrepentida" por la situación. "No sabía que esto iba a tomar las repercusiones que tuvo", concluyó tras pedir disculpas.

