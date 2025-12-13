Suman más patrulleros y personal para reforzar la seguridad nocturna

Con una inversión en móviles y reasignación de personal, la Ciudad avisó que comenzará a reforzar la seguridad en zonas de alta actividad nocturna.

En concreto, la Ciudad compró ciento veinte móviles, motos y cuatriciclos y los destinará, junto a más personal, al patrullaje nocturno de zonas y barrios que tengan alta concentración de bares, de boliches y a los corredores gastronómicos.

El despliegue alcanza a toda la Ciudad, pero pondremos foco en las zonas de alta actividad nocturna, donde aumentamos el patrullaje en un 50%”, adelantó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “La noche porteña, que nos distingue, merece ser vivida con libertad y tranquilidad. Por eso queremos mucha policía en la calle”.

En dos años de gestión de Macri salieron a la calle 3.839 oficiales y ahora la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil agentes.

Y este año se sumaron 120 patrulleros, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal, y 200 bicicletas para las comisarías.