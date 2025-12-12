Con una fiesta popular reinauguran la escultura “Floralis Genérica”

Esta tarde la ciudad de Buenos Aires invita a vecinos y visitantes a participar del evento “Floralis BA”, una jornada especial para celebrar la restauración integral de la icónica Floralis Genérica. Esta obra la realizó el arquitecto Eduardo Catalano.

La intervención y los arreglos realizados sobre la escultura implicaron un trabajo técnico de gran complejidad, que incluyó la reconstrucción de dos pétalos dañados, la restauración y reemplazo de revestimientos deteriorados, la revinculación estructural de los pétalos y la revisión técnica de los cuatro pétalos restantes.

La escultura, realizada en acero inoxidable y aluminio, pesa 18 toneladas y tiene 20 metros de altura

El festejo por la reinauguración se hará en la Plaza Naciones Unidas, a partir de las 13 y hasta las 21 horas, y contará con propuestas culturales, gastronómicas y musicales para toda la familia.

Para eso se armaron quince stands de Ferias de la Ciudad con amplia variedad de productos: jugos, licuados, arepas, tequeños, tortas, empanadas colombianas y buñuelos, café, budines, alfajores, pan dulce, dulce de leche, paella, comida española, crepes, waffles y muffins veganos, entre otros.

Por otra parte, un puñado de artistas plásticos fue convocado para realizar obras en vivo durante la jornada.

"La Ciudad celebra la recuperación de uno de los íconos que más nos representa en todo el mundo, una obra que restauramos con técnicas propias de la industria aeroespacial y que ahora vuelve a brillar como antes", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Plaza de las Naciones Unidas.

El evento -organizado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana- espera recibir más de 5.000 personas a lo largo del día. Ojo, la actividad se suspende en caso de lluvia.

