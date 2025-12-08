Este fin de semana, la Floralis Genérica volvió a lucirse en la Ciudad de Buenos Aires. La reconocida escultura de Recoleta debió atravesar una proceso de reparación único que empleo técnicas aeroespaciales tras haber sufrido daños en dos pétalos como consecuencia de una fuerte tormenta en diciembre de 2023.

El icónico símbolo de la Ciudad de Buenos Aires volvió a su estructura original luego de que su último pétalo fuera trasladado en barcaza desde una planta industrial en Baradero. Tras un fuerte temporal de diciembre de 2023, se debió realizar un proceso integral de restauración único para recuperar dos pétalos que habían sufrido fuertes daños.

El proceso de reparación de la escultura llevó dos años de trabajo entre el análisis de daños, tareas de reparación propias de la industria aeronáutica y operaciones de traslado y de montaje, dado que la reparación estructural de la misma se realizó en una planta industrial de Baradero.

"Desde el temporal nos comprometimos a restaurar la Floralis y lo cumplimos. Recuperamos uno de los símbolos porteños que nos representan en todo el mundo", manifestó sobre todo el proceso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desde la Plaza de las Naciones Unidas.

El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que el proceso de reparación estructural de la Floralis Genérica "fue bien difícil" y añadió: "Fue uno de los trabajos de preservación patrimonial más importantes de los últimos años porque cada uno de los seis pétalos es distinto".

Megaoperativo de restauración de la Floralis Genérica: se trasladó el primer pétalo desde Baradero hasta Recoleta

Durante la mañana de este domingo se instaló el segundo pétalo, una pieza de tres toneladas y media de acero y aluminio, en el tallo de la Floralis. El primero de los pétalos dañados ya había sido restaurado, trasladado y montado en octubre de este año.

El traslado de ambos pétalos reparados combinó transporte fluvial y terrestre junto a grandes operativos logísticos con el embarque de cada uno de ellos en una barcaza que navegó más de 150 kilómetros a través del río Paraná y el Río de la Plata.

"También vamos a iluminarla con una nueva ingeniería de luces para que la Floralis se luzca como nunca antes", anticipó Macri junto al ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, y al subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas.

El ministro Baistrocchi resaltó "la magnitud del trabajo de restauración" y profundizó: "No se parece a ninguna otra intervención que hayamos realizado antes sobre esculturas en el espacio público. Asumimos el compromiso y la responsabilidad de su preservación arquitectónica".

La restauración de la reconocida escultura se realizó en el marco del Régimen de Patrocinio del Gobierno de la Ciudad y contó con el apoyo de Naranja X, Axion y Samsung.

El próximo sábado, con el objetivo de celebrar la restauración de la Floralis Genérica, se realizará una serie de ferias gastronómicas y shows musicales en la Plaza de las Naciones Unidas.

Cómo fue el proceso de reparación de la Floralis Genérica

Tras una fuerte tormenta de diciembre de 2023, a la Ciudad realizó un análisis estructural de la obra y abrió una licitación para repararla. Ya en enero, se retiraron los pétalos dañados y ambos fueron trasladados a una planta industrial de Baradero donde fueron montados sobre cunas de hierro.

Los responsables a cargo de la reparación desmontaron los paneles de recubrimiento de aluminio y retiraron largueros y costillas de acero dañadas, incluidas estructuras que habían sido agregadas en viejos arreglos parciales. Luego, realizaron un "ensayo de materiales no destructivos" para evaluar el estado de las piezas sin dañarlas.

El procedimiento conllevó la implementación de técnicas utilizadas en la industria aeroespacial y, entre otras cosas, se realizó una inspección con equipos ópticos para detectar defectos superficiales, luego se aplicó el método de corrientes parásitas para detectar variaciones en las propiedades y finalmente la técnica de líquidos penetrantes en las superficies para observarlas con mayor detalle.

Los resultados de los análisis y estudios permitieron avanzar en los ensayos de cálculo, verificaciones a vientos y el modelado de piezas en 3D para proyectar el comportamiento estructural de la intervención. Posteriormente, se fabricaron las piezas nueva, se verificaron los componentes originales y se inició el rearmado de los pétalos con sus largueros, costillas y refuerzos.

Las piezas nuevas fueron unidas mediante bulones especiales utilizados en aeronaves y componentes aeroespaciales por su alta resistencia a la tracción y la fatiga, y por ofrecer un ensamblaje preciso que minimiza el riesgo de aflojamiento por vibraciones. Además, se reemplazaron las chapas de recubrimiento y se realizó la evaluación de las articulaciones que vinculan los pétalos al tallo.

Ya finalizado el procedimiento, se combinaron tramos por río y por tierra para trasladar los tallos reparados, los cuales fueron izados con grúas de gran porte y trasladados desde la planta industrial hasta el puerto de Baradero, donde fueron montados sobre una barcaza y navegaron más de 150 kilómetros por el río Paraná y el Río de la Plata, hasta el Puerto de Buenos Aires. Finalmente, realizaron por tierra el último tramo desde el puerto hasta la Plaza de las Naciones Unidas.

