Renacen "Las Niñas de la Cañada": el homenaje cordobés al lazo con Italia

En el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, este jueves 16 de octubre se realizará la reinauguración de "Las Niñas de la Cañada", la obra del escultor cordobés de origen italiano Miguel Ángel Budini que vuelve a lucir restaurada en la plazoleta José Malanca, en la esquina de La Cañada y Deán Funes.

El acto comenzará a las 9:30 y contará con la presencia de autoridades italianas y locales, entre ellas el senador de la República Italiana Mario Borghese; la cónsul general de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa; el presidente del COMITES, Gerardo Valzacchi; el representante de la Agencia Córdoba Cultura, Francisco Marchiaro, y funcionarios municipales y provinciales.

La restauración fue posible gracias al aporte conjunto de las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castelfranco, el COMITES y la Municipalidad de Córdoba. El trabajo incluyó tareas de limpieza, reparación y protección de la escultura, que forma parte del paisaje urbano de La Cañada y del patrimonio artístico de la ciudad.

Inaugurada originalmente en 2018, "Las Niñas de la Cañada" se ha convertido en un símbolo de la relación histórica entre Córdoba e Italia, reflejada en la cooperación cultural y educativa que sostienen diversas instituciones de la comunidad italiana en la provincia.