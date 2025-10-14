Día de la Madre 2025 en Córdoba: todos los descuentos, cuotas y promociones bancarias

Este domingo 19 de octubre, se celebra el Día de la Madre, una de las fechas más esperadas tanto por las familias como por el comercio local. En un contexto económico desafiante, los bancos y comercios de la provincia lanzaron una serie de promociones y planes de financiación para que regalar —o regalarse— sea más accesible. Desde descuentos inmediatos y reintegros digitales hasta cuotas sin interés, octubre se consolida como un mes ideal para anticipar los regalos y aprovechar beneficios exclusivos.

Andrés Malamud: "Sin Estados Unidos, Argentina se cae mañana"

Los shoppings de Córdoba ofrecen ofertas especiales en indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía, tecnología y librerías, con descuentos de hasta 40% y cuotas sin interés. Además, las billeteras digitales de los bancos y apps de pago como MODO permiten obtener reintegros adicionales, haciendo posible celebrar sin afectar el presupuesto familiar.

Promociones por shopping

Córdoba Shopping

En primer lugar, MODO ofrece del 9 al 19 de octubre un 10% de reintegro acumulable con otras operaciones. Por otro lado, el BBVA, los viernes, sábados y domingos, ofrece reintegros del 30% con tope de $60.000 en locales de indumentaria y perfumería.

La madre de Laurta tras el doble femicidio: "Es un asesino y va a estar toda la vida en la cárcel"

Siguiendo con la lista, Santander, el 15 de octubre, ofrece hasta 30% de ahorro con tarjetas Santander o Santander Select, con hasta 9 cuotas sin interés.

Entre los locales adheridos a todas estas promociones se destacan marcas de indumentaria reconocidas como 47 Street, Awada, Azzaro, Calvin Klein, Cheeky, Akiabara, Awada, Azzaro, Bolivia, Burgues, Cachavacha, Cardon, Cheeky, Columbia, GNZ González, Gusman, La Dolfina, María Cher, María Lolgi, Optica Amuchastegui, Prüne, Rochas, Sarkany, Tilkara, Columbia, junto con librerías y perfumerías que ofrecen productos ideales para sorprender en esta fecha especial. Córdoba Shopping no solo se propone ser un lugar de compras, sino un espacio donde se puede pasar una tarde completa: recorrer locales, disfrutar de un café, y combinar la experiencia de compra con un paseo agradable.

NuevoCentro Shopping

Este centro comercial ofrece una gran variedad de marcas reconocidas, que van desde moda joven y calzado como 47 Street, Kosiuko, Batistella hasta perfumería y accesorios en Peinart, Ambar Accesorios, Solei Bijouterie, Silenzio.

La combinación de descuentos con reintegros y cuotas sin interés permite que las compras sean más planificadas, económicas y cómodas, mientras los visitantes recorren un espacio seguro y bien iluminado. Entre las ofertas, se destacan:

- MODO ofrece hasta 10% de reintegro.

ofrece hasta de reintegro. - ICBC y Naranja X, con descuentos que van desde 10% a 25% en locales de indumentaria, perfumería y accesorios. Posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con vigencia variable según tarjeta y local.

y Naranja X, con descuentos que van desde en locales de indumentaria, perfumería y accesorios. Posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con vigencia variable según tarjeta y local. - BBVA , ofertas de hasta 30% de reintegro con $60.000 de tope.

, ofertas de hasta de reintegro con $60.000 de tope. - BNA+ : Reintegros y descuentos en pagos con QR y tarjetas Visa/Mastercard BNA+, vigentes durante todo octubre y noviembre. Hasta 30% de ahorro y reintegros con topes por cliente.

: Reintegros y descuentos en pagos con QR y tarjetas Visa/Mastercard BNA+, vigentes durante todo octubre y noviembre. Hasta de ahorro y reintegros con topes por cliente. - Santander: del 25% al 30% de descuento según la tarjeta.

Patio Olmos

- Credicoop / Tarjetas Cabal : Vigencia: 14 al 17 de octubre. Hasta 40% de descuento en indumentaria, perfumería y gastronomía. Posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés con reintegro incluido. Los detalles de locales adheridos se pueden consultar en la app Banca Credicoop y MODO.

: Vigencia: 14 al 17 de octubre. Hasta de descuento en indumentaria, perfumería y gastronomía. Posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés con reintegro incluido. Los detalles de locales adheridos se pueden consultar en la app Banca Credicoop y MODO. - American Express: Descuento del 20% en locales seleccionados, válido del 1 de septiembre al 29 de diciembre. Entre los locales adheridos: Azzaro, Devre, Drims, Equus, Honky Tonk, Malabia, - Moravia, Ovni, Paruolo, Portsaid, Tascani y The Bag Belt.

Descuento del en locales seleccionados, válido del 1 de septiembre al 29 de diciembre. Entre los locales adheridos: Azzaro, Devre, Drims, Equus, Honky Tonk, Malabia, - Moravia, Ovni, Paruolo, Portsaid, Tascani y The Bag Belt. - Santander, Naranja e ICBC : Descuentos entre 10% y 25% , con posibilidad de cuotas sin interés. Válido en locales de indumentaria, calzado, perfumería y accesorios. La vigencia y los locales varían según cada tarjeta; se recomienda consultar la app MODO y los comercios participantes antes de comprar.

: Descuentos entre , con posibilidad de cuotas sin interés. Válido en locales de indumentaria, calzado, perfumería y accesorios. La vigencia y los locales varían según cada tarjeta; se recomienda consultar la app MODO y los comercios participantes antes de comprar. - General BNA+ y otras entidades: Descuentos y reintegros que pueden llegar al 30%, con cuotas sin interés según cada tarjeta y comercio. Disponible en locales de moda, perfumería, accesorios y gastronomía.

y otras entidades: Descuentos y reintegros que pueden llegar al 30%, con cuotas sin interés según cada tarjeta y comercio. Disponible en locales de moda, perfumería, accesorios y gastronomía. - Modo: acumulable 10% de reintegro.

Dinosaurio Mall

Dinosaurio Mall se presenta como un destino ideal para quienes buscan regalos para el Día de la Madre, combinando moda, tecnología, librería y gastronomía, con descuentos que facilitan las compras y permiten recorrer el centro comercial con comodidad.

Por local

Vaquería: 20% OFF contado efectivo o transferencia. Locales: Alto Verde y Ruta 20.

contado efectivo o transferencia. Locales: Alto Verde y Ruta 20. Vesna: 20% OFF . Hasta 3 pagos. Local: Alto Verde.

. Hasta 3 pagos. Local: Alto Verde. Conte: 20% OF F efectivo o transferencia. Local: Alto Verde.

F efectivo o transferencia. Local: Alto Verde. Ambar: 20% OFF efectivo o débito. Local: Alto Verde.

efectivo o débito. Local: Alto Verde. Buryak: 20% OFF efectivo/débito. Locales: Alto Verde y Ruta 20.

efectivo/débito. Locales: Alto Verde y Ruta 20. Samsung Smart Center: 30% OFF en productos seleccionados. Local: Alto Verde.

Hiper Libertad

Hiper Libertad se destaca por ser un supermercado que combina productos cotidianos con promociones especiales en el marco del Día de la Madre, ofreciendo descuentos, reintegros y facilidades de pago que hacen más económico cualquier gasto.

Promociones destacadas por locales y tarjetas