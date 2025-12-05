La Bienal del Chaco 2026 rompe su propio techo: 393 escultores de 70 países competirán por un lugar en el certamen

La edición 2026 de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco alcanzó un hito y confirmó su lugar como uno de los eventos culturales más relevantes de América Latina. La convocatoria internacional cerró con 393 postulaciones validadas, provenientes de 70 países, una cifra que representa el mayor registro de inscriptos en la historia del certamen.

Tal como lo establecía el reglamento, la recepción de trabajos concluyó el lunes al mediodía, teniendo en cuenta los distintos husos horarios, y arrojó 439 inscripciones, de las cuales 393 cumplieron con todos los requisitos para avanzar en el proceso de selección.

Un mapa artístico global que converge en Resistencia

Los artistas que se postularon representan una diversidad geográfica excepcional: desde Albania hasta Vietnam, pasando por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Nigeria, Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania, entre muchos otros.

La amplitud de procedencias consolida a Resistencia como un punto de referencia internacional para la escultura contemporánea y reafirma su identidad como Ciudad de las Esculturas.

Cuándo será la Bienal y qué propone esta edición

La edición 2026 se realizará del 17 al 26 de julio y reunirá a 10 escultores consagrados, quienes trabajarán en vivo frente al público en el tradicional formato de “taller a cielo abierto” que caracteriza a la Bienal.

Al finalizar el certamen, las obras pasarán a integrar el patrimonio cultural de la ciudad, ampliando el corredor escultórico que distingue a Resistencia a nivel nacional e internacional.

“El mundo mira a Resistencia”

Para José Eidman, presidente de la Fundación Urunday —institución organizadora del evento—, la convocatoria marca un punto de inflexión en la historia del certamen: “Estamos trabajando junto al Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Resistencia para compartir una gran Bienal del Chaco y consolidar a nuestra provincia como un destino de turismo cultural”.

Eidman celebró además el impacto de la participación internacional: