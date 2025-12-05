Fútbol para Todos: el TOF 1 anuló la acusación fiscal y absolvió a Capitanich y Aníbal Fernández

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Comodoro Py dio este viernes un vuelco en la causa Fútbol para Todos y absolvió al exjefe de Gabinete y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, al declarar nula por “inválida” la acusación formulada por el fiscal Miguel Ángel Osorio. La decisión alcanzó también a Aníbal Fernández, a exdirectivos de la AFA, de Iveco, de la Fundación “El Futbolista” y a representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados.

El fallo fue votado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, quienes coincidieron en que el requerimiento fiscal no respetó los estándares legales mínimos para sostener una acusación penal: carecía de motivación suficiente, no individualizaba con precisión los hechos atribuidos, no valoraba adecuadamente la prueba y vulneraba el principio de congruencia.

La consecuencia jurídica fue inmediata: absolución total de los 14 imputados, sin análisis del fondo, y rechazo del pedido de decomiso de $456 millones.

Una acusación considerada “inválida”

En sus alegatos, Osorio había solicitado para Fernández tres años de prisión e inhabilitación perpetua y para Capitanich ocho meses e inhabilitación especial. También reclamó condenas para exdirigentes de AFA, Iveco y la Fundación “El Futbolista”.

Pichetto: "El Gobierno debe proteger nuestro trabajo ya"

Pero el tribunal concluyó que la acusación no explicó el delito con claridad, omitió enlazar prueba con hechos concretos, no describió de forma individualizada la participación de cada imputado y contradijo el principio de congruencia, lo que impedía defenderse adecuadamente.

Por eso, más allá de la expectativa social y política que rodeó al caso, el tribunal entendió que no existía una acusación válida que habilitara avanzar hacia una condena.

Capitanich, desde Chaco, siguió el veredicto por videoconferencia

La audiencia fue virtual. Capitanich se conectó desde Resistencia y siguió la lectura del fallo en simultáneo desde tres computadoras. Fernández, en tanto, escuchó con imágenes de Néstor y Cristina Kirchner de fondo.

La absolución se conoció más de un año después de iniciado el debate oral y coronó un proceso de diez años de tramitación judicial.

Los fundamentos completos se difundirán el 11 de marzo. Desde ese día, la fiscalía podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si avala la nulidad o si ordena rehacer la acusación.

Elecciones en Corrientes: el cronograma de pago completo a autoridades de mesa

El trasfondo: qué investigaba realmente el juicio

El debate apuntaba a determinar si hubo administración fraudulenta en el uso de fondos públicos destinados a la televisación del fútbol entre 2009 y 2015, durante el programa Fútbol para Todos.

La acusación reconstruía un escenario de supuestos desvíos, triangulaciones de cheques, manejos financieros paralelos y uso discrecional de partidas que el Estado giraba a la AFA.

Sin embargo, al llegar al debate, la Fiscalía no logró, según el tribunal, traducir esa investigación en una acusación técnicamente sólida.

La defensa política y jurídica de Capitanich durante el juicio

En agosto de este año, tras el pedido de condena del fiscal, el exjefe de Gabinete había denunciado públicamente que el alegato era “inconsistente, infundado y conjetural”. En declaraciones previas había dicho: “Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como Fútbol para Todos".

Juan Pablo Valdés presentará su gabinete el 11 de diciembre y no confirmó si habrá bono navideño

También cuestionó que la Fiscalía pretendiera que la Jefatura de Gabinete controlara el destino de fondos una vez transferidos: “Incluso el propio fiscal reconoce que los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos. Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara su destino es absurdo”.

Y cerró con una lectura política del proceso: “Esto no es un alegato jurídico: es el inicio de la campaña política”.

La causa nació en 2014 tras una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña y avanzó bajo la hipótesis de que parte de los fondos públicos entregados para la televisación gratuita del fútbol fueron desviados mediante cheques cambiados en financieras, operaciones no bancarizadas y manejos internos de AFA y la Fundación “El Futbolista”.

En esa etapa, la jueza María Servini había señalado: “Buena porción de los fondos entregados por la JGM a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras”.

El juicio, que comenzó finalmente en junio de 2024, involucró más de 200 testigos, exdirigentes deportivos, funcionarios, contadores, periodistas y peritos contables.