Tras haber sido apartada de sus tareas por la difusión de contenido sugerente en la plataforma TikTok, donde se la veía utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad, Nicole Gabriela V., la oficial suspendida, habló sobre la polémica situación y sostuvo que lo vio como una "salida laboral".

"Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral", explicó la joven de 25 años en diálogo con Telefé Noticias sobre los motivos que la llevaron a vender contenido en redes sociales. Según señaló, sólo en el último mes generó hasta 6 millones de pesos a través de OnlyFans.

En relación a la necesidad económica que la impulsó a vender contenido, explicó que en octubre de este año se encontraba cursando una licencia médica debido a un tratamiento médico neurológico y psiquiátrico prolongado, como consecuencia de un episodio de violencia de género, motivo por el que su sueldo se vio reducido.

"Cuando nos pasan a disponibilidad o estamos en un tratamiento médico prolongado, lo que es la Fuerza te quita la mitad del sueldo. Yo en su momento estaba cobrando 600 mil pesos, no me alcanzaba siquiera para comprar las pastillas", detalló en diálogo con Todo Noticias (TN) la mujer que sufre episodios de epilepsia.

Sobre su trabajo en OnlyFans, popular plataforma de contenido para adultos, detalló: "Hace un mes que estoy con la venta de contenido y este mes estuve facturando 6 millones de pesos. (...) Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba".

Oficial de la Policía de la Ciudad fue pasada a disponibilidad por subir "contenido hot" a redes sociales con el uniforme

"No soy la única persona que tiene este tipo de segundo trabajo, hay muchas otras personas tanto compañeras como compañeros", insistió la joven suspendida de la Policía de la Ciudad, argumentando que los efectivos "cobran un sueldo básico muy bajo para la vocación que tienen" y que "están arriesgando su vida las 24 horas del día".

Sobre las fotos y videos comercializados en la plataforma, Nicole aclaró que, aunque le "suelen pedir contenido" utilizando el uniforme de la Fuerza, ella le explicó a los clientes que "no se puede hacer contenido sexual con el uniforme" y les propuso otra vestimenta.

"Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan", añadió luego sobre el sumario administrativo que recibió de parte de la Fuerza por el uso indebido del uniforme policial y, ante la posibilidad de ser exonerada de la Policía, agregó: "Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía".

"Sabía que podía llegar a tener una falta administrativa, pero no pensé que iba a llegar a tener este 'ranking' que tuvo, es muy exuberante y no sabía que podía llegar a pasar esto", lamentó y aseguró que se encuentra "muy arrepentida" por la situación. "No sabía que esto iba a tomar las repercusiones que tuvo", concluyó tras pedir disculpas.

Una vez que el escándalo se volvió viral en redes sociales, un informe de los superiores determinó que la conducta de Nicole "afecta notablemente el prestigio de la institución" y fue calificada como "uso indebido de las prendas y equipo policial asignado", argumentando que "involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5.688".

Asuntos Internos también intervino en el caso y el sumario traspasó a la Oficina de Transparencia y Control Externo. Acto seguido, se abrió un sumario administrativo y se decidió el cambio de situación de la oficial a Disponibilidad, para luego evaluar su posible destitución o reintegro, según se indique tras el proceso disciplinario en curso.

Investigan posible trata de personas

Luego de que la polémica llegara a la Justicia Federal, el abogado Rodrigo Tripolone solicitó investigar el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual, argumentando que Nicole podría ser la protagonista de una red de cuentas que monetiza contenido sugerente de otras mujeres.

"No hay una red de trata detrás", remarcó la joven defendiéndose de las acusaciones del letrado y aseguró que trabaja "de manera particular" y que no hay un proxeneta tras la venta del contenido para adultos que se difundía en Instagram, TikTok y OnlyFans.

La joven de 25 años suspendida de la Policía de la Ciudad tiene tres años y tres meses de servicio y el escándalo comenzó cuando sus superiores encontraron las fotos y videos donde se la ve, entre otras cosas, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas semidesnudas.

Uno de los registros que impulsó el avance del procedimiento fue encontrado en Instagram, donde se veía a la chica jugando al pool, vestida con el uniforme policial, mientras otra mujer se encontraba en ropa interior sobre la mesa.

