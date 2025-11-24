Luego de la suspensión de una oficial de la Policía de la Ciudad por grabar videos eróticos con su uniforme, el abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia penal para que se investigue si detrás del caso existen delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo. Así, la agente, identificada como “Oficial Nicole V.”, también enfrenta un sumario interno por una conducta considerada “indecorosa” y perjudicial para la imagen institucional.

A partir de su presentación judicial, Tripolone señaló que detectó “un conjunto de perfiles activos en Instagram, TikTok, Telegram y X” que publican y viralizan contenido sexualizado, en algunos casos con fines comerciales. De acuedo a lo que afirmó, parte de ese material habría sido producido por varias mujeres jóvenes, incluida la oficial suspendida.

De hecho, el abogado sostuvo que, en algunos de los videos, pudo identificar a un hombre y a cuatro mujeres vestidas de forma sugerente, lo que —según interpreta— sugiere una producción planificada con más personas involucradas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los indicios apuntan a una posible red organizada: producción de contenido sexual en entornos privados, participación de múltiples mujeres, uso del uniforme policial como elemento de captación y un entramado de cuentas que operarían de manera conjunta. Ante esto, pidió medidas urgentes para preservar evidencia digital, identificar a quienes participan en los videos y dar intervención a organismos especializados. Solicitó que plataformas como Instagram y TikTok resguarden el contenido de las cuentas señaladas y aporten datos de registro, IP, correos y teléfonos vinculados.

A la par, requirió oficios a la Policía de la Ciudad, allanamientos, intervenciones telefónicas, pericias informáticas e identificación de todas las mujeres que aparecen en el material, además de la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), junto con otras medidas urgentes solicitadas por la denuncia.

De acuerdo con el denunciante, la oficial —con más de tres años de servicio— actuaba como presunta captadora dentro de esta estructura y continúa generando contenido. Tras la viralización del caso, aparecieron nuevos perfiles en los que seguiría publicando videos de esta índole, incluso usando el uniforme y derivando a enlaces externos de monetización.

Qué pasó con la oficial suspendida por videos eróticos en TikTok

La oficial de la Policía de la Ciudad, Nicole Gabriela V., fue suspendida y pasada a disponibilidad después de que se viralizaran videos y fotos en los que aparecía en situaciones eróticas usando el uniforme policial. A pesar de encontrarse de licencia médica, el material siguió circulando y fue detectado también en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde utilizaba nombres de usuario asociados a su rol, lo que reforzó las sospechas sobre el uso inadecuado.

Ante este panorama, la sanción se dispuso porque su conducta fue considerada “indecorosa” y perjudicial para la imagen institucional, motivo por el cual se abrió un sumario administrativo que aún sigue en curso y que podría derivar en su exoneración. De acuerdo con fuentes internas, el uso no autorizado del uniforme y de otros elementos oficiales compromete la imagen y el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de manera especialmente sensible.

También de quedar a disponibilidad, Nicole V. enfrenta otra denuncia por usurpación de títulos y honores, presentada por la propia fuerza porteña. La acusación incluye a una joven que no pertenece a la institución y que habría participado.

Pasan a disponibilidad a una policía de la Ciudad por subir "contenido hot" a redes sociales con el uniforme

Luego, en el parte policial incorporado al expediente se subrayó que este tipo de comportamiento “afecta notablemente el prestigio de la institución” y que la medida adoptada no se relaciona con limitar la libertad de expresión, sino con preservar el orden público y los principios de la Ley 5688 de Seguridad Pública. Ahora, el sumario fue enviado desde Asuntos Internos a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que deberá definir la sanción final.

A las autoridades, la exposición sexualizada de una mujer policía tiene un impacto directo en su trabajo diario: puede restar credibilidad en procedimientos y convertirla en blanco de burlas.

MV