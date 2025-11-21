Encuentro de Mujeres en Corrientes: 600 policías afectados y advertencia contra el daño público

La provincia de Corrientes reforzó su plan de seguridad ante la llegada de más de 70 mil personas para el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries que se desarrollará este fin de semana.

La Policía de Corrientes desplegará 600 efectivos para garantizar la seguridad en la capital. El subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García, aseguró que la fuerza garantizará la "paz social" tanto para los residentes como para los visitantes.

Advertencia oficial: “Vamos a actuar duramente”

El funcionario del área de Seguridad enfatizó que el principal objetivo del plan es "evitar cualquier tipo de conflicto" y, principalmente, prevenir el "daño al edificio público emblemático" de la capital correntina.

García advirtió que, en caso de registrarse incidentes, la policía deberá "actuar indefectiblemente". La intervención de la fuerza se orientará a una doble función:

Contravenciones: actuarán ante la violación de normas de "ética y moral pública".

Delitos: "Si hay un delito, nosotros vamos a actuar duramente", sentenció García, aclarando que se avisará previamente a los organizadores.

El funcionario denunció que en la etapa de planificación, la organización del Encuentro había solicitado que la policía "no participe" del evento, lo que encendió las alertas en el área de seguridad provincial.