La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pasó a disponibilidad a una oficial luego de detectar que compartía en sus redes sociales fotos y videos en situaciones íntimas con su uniforme reglamentario y otros de sus elementos de trabajo. Desde la fuerza señalaron que "afecta notablemente el prestigio de la institución", al mismo tiempo que se pidió la intervención de Asuntos Internos.

La joven fue identificada como Nicole G. V., de 21 años, que llevaba tres años y tres meses como integrante de la policía porteña. Según pudo saber PERFIL, se encontraba con licencia por su salud y derivada a la Junta Médica para determinar su aptitud psicofísica, pero en los últimas días se detectó contenido "indecoroso" en su perfil de Instagram @ItsOficialNicole y su cuenta de TikTok @ItsNicoleHot.

Se trata de al menos cuatro videos que subió a sus redes sociales junto a otra mujer que en algunos de ellos también viste con el uniforme reglamentario, aunque su acompañante no fue individualizada como agente de la institución.

En las imágenes, "se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de la Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado", dice el comunicado difundido por la Jefatura de la fuerza.

"Dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece", añade el escrito acerca de esas filmaciones y otros videos donde se la ve haciendo bromas "fuera de tono", usando lencería y actuando con otras personas.

En una de sus redes, donde lleva la frase "Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado", también figura un enlace que lleva a una reconocida plataforma de suscripción de contenido para adultos que permite a creadores de contenido compartir material con sus seguidores a cambio de una tarifa.

Qué decisión tomó la Policía de la Ciudad

Ya sea jugando diferentes juegos, usando electrodomésticos, manipulando las esposas de su uniforme o apareciendo en ropa interior, en casi todos los videos la oficial hacía referencia a su trabajo dentro de la Policía. La investigación fue encabezada por el área de Asuntos Internos, que sostuvo que lo sucedido tuvo "un impacto negativo en la imagen" de la institución.

"Su conducta constituye además un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado. Por eso se determinó que el caso, lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión, involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública", sostuvo una fuente ante la consulta de PERFIL.

Concretamente, fue acusada de romper las normas establecidas en la Ley 5.688, cuyas restricciones aplican a la exhibición pública de prendas, equipo y símbolos oficiales. En los comentarios de los posteos de Nicole V., se identificaron usuarios que manifestaron "No puedo creer que no sancionen estas faltas de respeto", "Estaría bueno que algún fiscal actúe de oficio" y "Botón si pensas que está mal el uso del uniforme para estas publicaciones", entre otros mensajes.

El traspaso del sumario más tarde llegó a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que abrió un sumario administrativo y se decidió el que el cambio de situación de revista a Disponibilidad. Así la mujer quedó suspendida de sus funciones y se espera que próximamente sea exonerada de la fuerza.

