Escándalo en la Policía: fue detenido al cabo que filmaba a compañeras cuando iban al baño

El fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, ordenó la detención del cabo de la Policía de Córdoba, Germán Peralta, quien habría filmado a mujeres cuando iban al baño, un caso muy parecido al del exasesor letrado Ginés Martín Jodar.

Peralta fue imputado por “violación de domicilio reiterada y lesiones graves agravadas por mediar violencia de género”. Hay múltiples víctimas.

La semana pasada Pilnik allanó la vivienda de Peralta. A partir del material secuestrado, se analiza el contenido de los dispositivos y las imágenes que habría captado.

Tras esos pasos preliminares, el fiscal resolvió la imputación y la detención.

Causa Maluf: la Cámara de Acusación apartó al fiscal Enrique Gavier de la investigación

Denuncia interna

La primera denuncia la presentó a fines de julio una mujer policía, ante el Órgano de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad. En la faz administrativa, Peralta fue cesanteado en sus funciones a raíz de esa presentación. Luego se sumaron más damnificadas.

A partir del mes pasado tomó intervención el fiscal de Cibercrimen, al considerar que se trata de un hecho presuntamente delictivo y no una mera contravención.

Según los pocos elementos que trascendieron, la sospecha sobre Peralta se centra en que a través de un orificio de la pared, ingresaba un teléfono celular y captaba imágenes íntimas de mujeres policías que usaban el baño, obviamente sin su conocimiento y menos aún consentimiento.

Imputaron por abuso sexual al secretario general de un sindicato en Córdoba

Todo ocurría pisos abajo de la sede del comando central de la Policía de Córdoba.