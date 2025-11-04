Perfil
CóRDOBA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Escándalo en la Policía: fue detenido al cabo que filmaba a compañeras cuando iban al baño

El fiscal de Cibercrimen Franco Pilnik imputó a Germán Peralta y ordenó su detención. Hay varias víctimas. Todo habría ocurrido en la Jefatura de la fuerza.

Jefatura de Policía
JEFATURA DE POLICÍA. La presunta filmación íntima de mujeres cuando iban al baño habrían ocurrido en la sede central de la Policía de Córdoba. | Cedoc Perfil
María Ester Romero
María Ester Romero

El fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, ordenó la detención del cabo de la Policía de Córdoba, Germán Peralta, quien habría filmado a mujeres cuando iban al baño, un caso muy parecido al del exasesor letrado Ginés Martín Jodar.

Peralta fue imputado por “violación de domicilio reiterada y lesiones graves agravadas por mediar violencia de género”. Hay múltiples víctimas.

La semana pasada Pilnik allanó la vivienda de Peralta. A partir del material secuestrado, se analiza el contenido de los dispositivos y las imágenes que habría captado.

Tras esos pasos preliminares, el fiscal resolvió la imputación y la detención.

Causa Maluf: la Cámara de Acusación apartó al fiscal Enrique Gavier de la investigación

Denuncia interna

La primera denuncia la presentó a fines de julio una mujer policía, ante el Órgano de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad. En la faz administrativa, Peralta fue cesanteado en sus funciones a raíz de esa presentación. Luego se sumaron más damnificadas.

A partir del mes pasado tomó intervención el fiscal de Cibercrimen, al considerar que se trata de un hecho presuntamente delictivo y no una mera contravención.

Según los pocos elementos que trascendieron, la sospecha sobre Peralta se centra en que a través de un orificio de la pared, ingresaba un teléfono celular y captaba imágenes íntimas de mujeres policías que usaban el baño, obviamente sin su conocimiento y menos aún consentimiento.

Imputaron por abuso sexual al secretario general de un sindicato en Córdoba

Todo ocurría pisos abajo de la sede del comando central de la Policía de Córdoba.

