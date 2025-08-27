El dueño de OnlyFans duplicó su fortuna a US$ 7.800 millones

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, actual propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, ha visto cómo su patrimonio neto se ha duplicado, alcanzando un valor estimado en 7.800 millones de dólares en 2025 de acuerdo con cálculos de Forbes.

El salto financiero se debe a una combinación de un pago récord de dividendos y un proceso de negociaciones para la venta de la compañía, que se valúa en aproximadamente 8.000 millones de dólares.

Según documentos corporativos revelados en agosto de 2025, la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International, distribuyó un dividendo de 701 millones de dólares a Radvinsky durante 2024 según las cuentas presentadas en el registro corporativo de Companies House del Reino Unido, un récord absoluto tanto para la plataforma como para su propietario.

Forbes indica que la cuenta surge del pago de 497 millones de dólares en 2024 y otros por un total de 204 millones de dólares hasta abril de 2025.

Ello se se suma a más de 1.800 millones de dólares en dividendos previos desde que Radvinsky adquirió la compañía en 2018, lo que representa ingresos preimpuestos extraordinarios para el magnate.

Crecimiento de OnlyFans

Radvinsky habría generado más de 1,9 millón dólares por día solo en 2024 a raíz del rendimiento económico de OnlyFans. La plataforma sigue mostrando un crecimiento significativo, con un aumento del 13% en la cantidad de creadores de contenido, que ya suman 4,6 millones, y un incremento del 24% en cantidad de cuentas de seguidores, que ya alcanzan a 377 millones.

El aumento en usuarios y creadores se traduce en una expansión del gasto total en la plataforma de más del 8,8% interanual, superando los 7.000 millones de dólares generados, con OnlyFans capturando aproximadamente un 20% de los ingresos generados por los creadores.

"En 2024, OnlyFans continuó aumentando sus ingresos y su base de usuarios global. Nos expandimos en nuevas verticales, demostrando la fuerza y el potencial de la plataforma a lo largo de una amplia variedad de géneros", dijo Keily Blair, CEO de OnlyFans, en un comunicado compartido con Forbes.