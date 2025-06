Crece el escándalo con Lamine Yamal y la foto de un supuesto romance: la palabra de la modelo de Only Fans

Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona de tan solo 17 años, volvió a ser centro de atención mediática. Esta vez no se habla del joven por su desempeño deportivo con el equipo español, sino por los rumores sobre una posible relación con la modelo e influencer de Only Fans española Fati Vázquez.

Frente a las especializaciones, Yamal publicó un mensajes en sus redes sociales con el fin de desmentir las versiones. En su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil, acompañadas de la frase: “Soltero y feliz, ¡esto es Brasil!”.

Durante la última semana, tanto la prensa española como las redes sociales especularon sobre un posible vínculo amoroso entre Yamal y Vázquez, luego de que circularan fotos y videos de ambos en Italia, lo que desató rumores de una relación entre el delantero blaugrana y la influencer de 30 años.

Ante la declaración del jugador azulgrana, la influencer se manifestó, siendo tangente y directa: “Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él”. En el mismo sentido, rechazó las versiones que la acusaban de buscar fama mediante el vínculo con el futbolista: “No me hace falta ningún hombre, por mucho dinero que tenga, para poderme ir de vacaciones a ningún sitio”, afirmó.

Crece el escándalo entre Lamine Yamal y Fati Vázquez

La diferencia de edad entre Yamal y Vazquez, que es de 13 años, fue otro de los puntos de discusión en las plataformas digitales. Sobre este aspecto, la influencer sostuvo: “No he hecho nada ilegal. En España, desde los 16 años, uno puede hacer lo que quiera”.

Luego de la publicación del joven de 17 años, la creadora de contenidos lanzó un comunicado en el que se refiere al acoso que recibió desde la aparición de las primeras imágenes: “Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro”.

En medio del escándalo, Yamal aprovechó para compartir tiempo con el astro brasileño Neymar. En tierras sudamericanas se alojó en la casa de uno de sus grandes ídolos desde la infancia y participó en actividades recreativas junto a él, como partidos de fútbol sala o excursiones por la ciudad de Río de Janeiro.

BGD/ML