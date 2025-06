Este jueves España le ganó 5-4 a Francia en la ciudad alemana de Stuttgart. En un partido con olor a Balón de Oro, las figuras de las semifinales de la Liga de Naciones fueron los extremos españoles, Lamine Yamal, jugador del Barcelona, y Nicolás Williams, quien se desempeña en el Athletic de Bilbao.

Mientras que Yamal anotó dos goles en el partido, Williams convirtió y dio una asistencia. Los restantes los hicieron Mikel Merino y Pedri. Por su parte, Kylian Mbappé anotó de penal en el segundo tiempo para Francia, pero la campeona de Europa ganaba 4-1 y dominaba con facilidad.

A falta de 15 minutos para finalizar el partido, Francia se despertó y en una ráfaga anotó tres goles, pero no fueron suficientes. Rayan Cherki hizo un golazo a los 79 minutos, Vivian convirtió en contra a los 84 minutos y en el 90+3, Randal Kolo Muani anotó el cuarto para Les Bleus.

España jugará la final del torneo contra Cristiano Ronaldo y su Portugal el domingo en Munich, mientras que Francia se enfrentará al anfitrión Alemania en Stuttgart por el tercer lugar, el mismo día. Los lusos ganaron este martes su partido de semifinales a los teutones en un intenso partido por 2-1.

La carrera por el Balón de Oro

Una vez finalizado el partido, Yamal expresó que España “merecía ganar”. “Fue un gran partido, al final estuvo un poco reñido, pero jugamos muy bien. La final será un partido similar a este. Ganará el mejor y ojalá traer la copa a España”, añadió el joven extremo de 17 años.

Cuando le preguntaron sobre el Balón de Oro, el extremo no quiso hablar. "Quiero darlo todo cuando hay grandes partidos, lo importante es hablar dentro del campo. Siempre se lo digo a mi madre, que intentó darlo todo. Es lo que me motiva a jugar al fútbol, por eso me levanto por las mañanas. Dembélé es un gran jugador, pero estamos en la final", concluyó.

Nico Williams, su compañero en la delantera, también ofreció declaraciones luego del encuentro: "Le diría a Lamine que siga trabajando con la misma humildad de siempre y que ojalá gane el Balón de Oro".

Lo cierto es que los fanáticos esperaban algo más que el España-Francia. El partido incluía un duelo paralelo por el Balón de Oro: Lamine Yamal, la figura de la selección y del Barcelona, contra Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y Ousmane Dembelé, ganador de la Champions League el pasado sábado. Los tres futbolistas son los claros favoritos para llevarse el galardón a entregar el 22 de septiembre.

El extremo español ganó el título de liga y de copa con el Barcelona, mientras que Mbappé fue la Bota de Oro de la temporada y obtuvo la Supercopa de Europa, un título menor a nivel de clubes europeos. Por su parte, Dembele obtuvo la liga, la copa y la Champions League con el Paris Saint Germain, siendo el gran favorito para llevarse el premio.

