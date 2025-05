Suecia complica a OnlyFans: hasta un año de cárcel a quienes compren "servicios sexuales online"

Se asocia a los países nórdicos con la libertad absoluta, pero luego de amplio debate, el Parlamento sueco aprobó este martes 20 de mayo una ampliación de la ley que castiga con rigor la compra de servicios sexuales se ofrecen en plataformas digitales, como la popular OnlyFans, tema que ha generado un enorme polémica en ese país sobre los límites entre regulación, derechos digitales, trabajo y censura previa. Hay que hacer una aclaración puntual: la ley procesará, al menos por ahora, a los compradores, pero no a los creadores.

Esta severa legislación comenzará a regir el próximo 1 de julio, e impondrá “hasta un año de cárcel" la adquisición de todo material pornográfico que se genere de manera digital. De hecho, esta acción podrá considerarse un acto sexual, pero no termina allí el tema sanciones, sino que presionar a otra persona para que realice determinados actos sexuales a distancia, o explotar financieramente a esa persona, caerá dentro de la categoría de “proxenetismo” y sería castigado con hasta cuatro años de prisión.

OnlyFans respondió que "muchos creadores de contenido no podrán vivir de su trabajo"

Comprar material pornográfico ya grabado, donde el cliente no tenga ninguna influencia ni participación real seguirá siendo legal (es importante remarcar que Suecia fue, en 1999, el primer país del mundo en castigar por ley a los clientes de la prostitución, y su ejemplo fue seguido por Francia, Noruega e Irlanda).

“Se trata de una nueva forma de compra de sexo y era hora de que modernizáramos la ley para incluir también la compra a distancia en plataformas digitales como, por ejemplo, Onlyfans”, declaró este martes la diputada socialdemócrata Teresa Carvalho, cuyo partido fue uno de los que impulsó esta reforma legal.

Onlyfans respondió al proyecto de la legisladora, remarcando que, con la nueva medida del Parlamento, "muchos creadores de contenido ya no podrán vivir de su trabajo", y destacando que paga 12 millones de dólares anuales en concepto de impuestos al fisco sueco.

EE.UU. hasta 3 años a la “pornografía vengativa” con IA

El presidente estadounidense Donald Trump promulgó este lunes 19 de mayo una ley que castiga la difusión no consentida de imágenes pornográficas reales o generadas por inteligencia artificial (IA), especialmente si se trata de “pornografía vengativa” (imágenes y videos hechos específicamente para perjudicar a un tercero). El proyecto de ley, llamado “Take It Down Act” (“Ley Elimínalo”), promovido por la primera dama Melania Trump, logró la aprobación previa en la Cámara de Representantes y el Senado.

“Esta será la primera ley federal destinada a combatir la difusión de imágenes explícitas y ficticias sin el consentimiento del individuo”, expresó Donald Trump, en una ceremonia realizada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Y agregó: “Cualquiera que difunda intencionalmente imágenes explícitas sin el consentimiento de otra persona enfrentará hasta tres años de prisión”.

Melania Trump promovió en EE.UU. que se castigue la pornografía hecha con IA para atacar a alguien.

El presidente también habló de la “responsabilidad civil” de los sitios de redes sociales que guardan videos y fotos de esta clase, pero “se niegan a eliminarlas rápidamente”.

La difusión no consentida de imágenes sexuales, en muchas ocasiones creadas usando IA, es un fenómeno que crece exponencialmente, afectando especialmente a niñas y mujeres, incluidas grandes referentes artísticos, como la cantante Taylor Swift, o políticos, como la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

