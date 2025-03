Una actriz de Harry Potter, abrió una cuenta en OnlyFans con un enfoque inesperado: "Quiero pagar mis deudas"

La actriz Jessie Cave, recordada por su papel de Lavender Brown en la saga de Harry Potter, sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de su cuenta en OnlyFans. Sin embargo, su contenido tendrá un enfoque inusual: su larga melena será la única protagonista.

"Es fetiche, fetiche pero no significa necesariamente sexual", explicó en su podcast Before We Break Up Again, dejando claro que su propuesta va más allá de lo convencional en la plataforma.

Jessie Cave y su nuevo "extraño viaje" en OnlyFans

La intérprete de 37 años anunció la noticia también en Instagram, donde compartió un video en el que promete ofrecer "meneos de pelo de la mejor calidad" y "cosas muy sensuales". En su perfil de Substack, Cave profundizó sobre su decisión:

"Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Pagar todas las deudas. ¿Mi objetivo? Hacer que la casa sea segura, cubrir el papel pintado con arsénico/plomo, construir un tejado nuevo, etc. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme?".

Además, agregó que este proyecto representa para ella un acto de liberación personal: "Siento que estoy haciendo algo prohibido, algo un poco desordenado. Me gusta romper el manual de la buena actriz".

De Harry Potter a OnlyFans: la transformación de Jessie Cave

Cave debutó en Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) como Lavender Brown, y repitió su papel en Las reliquias de la muerte. También ha trabajado en producciones como Grandes esperanzas, Black Mirror e Industry.

Sin embargo, su relación con la industria del cine cambió drásticamente cuando su apariencia física se transformó. En una entrevista con The Independent, reveló:

"Gané mucho peso después de El misterio del príncipe, simplemente porque dejé de pasar hambre. Cuando volví para rodar Las reliquias de la muerte, me trataron como a una especie diferente. Fue horrible".

Tras enfrentar rechazos en castings y sentirse invisible en la industria, decidió enfocarse en el teatro y la escritura, publicando su primera novela Sunset (2021). Ahora, encuentra en OnlyFans una nueva manera de monetizar su imagen bajo sus propios términos.

Jessie Cave y su búsqueda de empoderamiento

Más allá de generar ingresos, la decisión de Cave parece estar guiada por un deseo de autodescubrimiento y libertad creativa. Su OnlyFans promete ser un espacio donde desafíe expectativas y explore una nueva faceta de su carrera.

