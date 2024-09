La actriz británica Maggie Smith, reconocida por su papel de Minerva McGonagall, en las películas de Harry Potter, murió este viernes 27 de septiembre a los 89 años. Sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, informaron de la noticia a través de un comunicado y mencionaron que falleció “pacíficamente”.

“Nos llena de profunda tristeza anunciar el fallecimiento de la Dama Maggie Smith”, mencionaron sus hijos en el texto compartido por la BBC. Y añadieron: “Como una persona intensamente reservada, estuvo con sus amigos y su familia en el final de sus días. Deja dos hijos y cinco nietos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”.

Larkin y Stephen, actores al igual que su madre, también agradecieron al equipo médico por “el cuidado y la amabilidad sin límites” que brindaron a la actriz hasta sus últimos momentos. Además, le dieron las gracias al público por “sus amables mensajes y apoyo”, aunque pidieron: “Respeten nuestra privacidad en este momento”.

¿Quién fue Maggie Smith, la actriz reconocida por su rol en Harry Potter?

Margaret Natalie Smith Cross, conocida como Maggie Smith, nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Londres, y vivió su infancia en esa ciudad, donde comenzó sus primeras actuaciones en el teatro cuando era adolescente. A lo largo de su trayectoria en las tablas británicas recibió cinco premios Evening Standard, que se otorgan a los mejores actores teatrales.

En la gran pantalla, Smith logró reconocimiento inicial por la cinta Nowhere to go de 1958, la cual le otorgó una nominación al Premio BAFTA. Sin embargo, la fama internacional la alcanzó en 1969 con su actuación en ​Miss Brodie, que la llevó a ganar el Oscar a mejor actriz principal. Años después, en 1978, consiguió su segundo premio de la Academia por su rol como actriz de reparto en California Suite.

Considerada una de las actrices más destacadas de su generación, Smith protagonizó más de 60 películas y series a lo largo de su carrera. Esta trayectoria logró que se convirtiera en una figura destacada dentro de la cultura británica, motivo por el que la reina Isabel II la nombró “Dama” (Dame en inglés) en 1990 y recibió la Orden de los Compañeros de Honor en 2014.

Durante el siglo XXI, conquistó a las generaciones más jóvenes con su actuación en la franquicia cinematográfica de Harry Potter. En las cintas, Smith interpretó a la profesora de Hogwarts, Minerva McGonagall, uno de los personajes más aclamados por los fans debido a su rol gentil y valiente junto al protagonista y sus compañeros.

En los últimos años volvió al centro del ojo público con su papel la Condesa Viuda de Grantham en Downton Abbey, que interpretó durante seis temporadas, desde 2010 hasta 2015. Esta ficción dramática de época terminó de consolidar su legado como una de las grandes figuras de la actuación británica y le hizo ganar dos premios Emmy.

En 2015 también protagonizó su última película, llamada The Lady in the Van y basada en la historia de Mary Shepherd, una anciana que vivió durante quince años en una vieja furgoneta aparcada en una calle de Londres. Este personaje lo había interpretado previamente en el teatro y en la radio y fue llevado al cine por Nicholas Hytner.

En el ámbito personal, Smith estuvo casada dos veces. En junio de 1967 se casó con el actor Robert Stephens con quien tuvo dos hijos, los también actores Toby Stephens (1969) y Christopher Stephens (1967), quien cambió su apellido artístico a Larkin para despegarse de la carrera de sus padres. La actriz se divorció de Stephens en mayo de 1974 y en 1975 contrajo matrimonio con el dramaturgo Beverly Cross, con quien estuvo casada hasta su muerte en marzo de 1998.

