El mundo moderno es un peligro para Harry Potter

La saga de Harry Potter, para mí, es una obra maestra, si bien las películas tienen sus momentos buenos y malos, los libros se expanden a todo un mundo, realmente un mundo mágico. Por eso me duele tanto su declive…

“Si Harry Potter nos ha enseñado algo, es que nadie debe vivir en un armario”, dijo J.K Rowling, la autora de la saga, pero parece que no aplica para las personas trans, ya que desde 2019 ha hecho comentarios transfóbicos y publicó un ensayo en el que defiende “el sexo biológico” como la única manera de determinar el género de una persona y que las mujeres trans no han sufrido la misma discriminación por no haber nacido mujeres.

Tal postura ha causado que la venta de los libros disminuya, hay bibliotecas que han pasado a retirarlos de sus estanterías (más otras que le acusan de “brujería” pero por temas religiosos), colectivas feministas han levantado propuestas para que no se lea, incluso no se le invitó al evento de aniversario de su propia historia y varios fans o potterheads tenemos sentimientos encontrados.

Foto: Unsplash | Artem Maltsev.

Personas trans se han grabado quemando y rompiendo los libros y en un momento yo también me sentí triste al ver mi propia colección en la estantería. No me daban ganas de releer algo con lo que no congeniaba, me negaba a creer que en un mundo donde todo cambia, se transforma y se convierte, no hubiera espacio para todos, todas, todes. Rowling desilusionó a los que esperábamos nuestra carta de Hogwarts, nos aprendimos los hechizos y los diálogos de las películas.

A pesar de ser una mujer libre de tener ideales, es una escritora mundialmente famosa que proyecta discursos de odio que llegan a millones de personas, quienes luego creen que Harry Potter no debería tener personajes LGBTIQ+, pero ¿qué clase de mundo mágico es ese? Justamente todo ello es lo que hace grande a las comunidades: su diversidad y el respeto, eso es magia.

Cuando descubrí la fantasía

Nunca había soñado con una varita mágica, ni siquiera cuando mi abuelito me leía cuentos. Veía las ilustraciones y creía imposible que un pedazo de madera pudiera crear tales maravillas, hasta que vi Harry Potter… la pantalla grande mostraba una serpiente enorme pasar por las cañerías de un colegio aún más impresionante que esa criatura, un castillo convertido en escuela donde ansiaba estudiar, lanzar hechizos en vez de escribir dictados, crear pociones en vez de resolver ecuaciones, andar en escoba en vez de correr por la cancha, quería todo eso y más.

Las películas no eran suficientes, presentía que había mucho más del mundo mágico que no se nos decía e imploré por los libros en su versión más bonita. Mi mamá, con la mejor intención de cumplir tal deseo, compró La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe, el quinto y sexto libro, porque eran los más nuevos y yo sin haber leído antes la saga. Sin orden, pero me adentré a la fantasía.

Conocí lo que es viajar entre páginas porque realmente sentía estar en el mundo mágico. Podía ver los vastos paisajes que rodean a Hogwarts y el escalofrío al vislumbrar el Bosque Prohibido. Se me hacía agua la boca cuando aparecía la cena en el Gran Comedor. Reía con las malas bromas de Ron y pronuncié los hechizos como Hermione. Podía oler los calderos de cada clase de Pociones. Pensaba en escondites para no ser descubiertos por Filch. Odiaba cualquier mención de Slytherin solo por la historia de su casa. Quería un abrazo tan enorme como Hagrid, platicar con Dumbledore durante horas y probar una rana de chocolate. Lloré junto con Harry cuando Sirius cayó en ese velo. Lloré mucho, me sentía vacía con cada muerte.

Cada que releía los libros se hacía más palpable el estar ahí, tenía mi varita, mi bufanda, mi giratiempo, para soñar con ello antes de dormir solo pensaba en quién podría ser para incluirme en la historia: la única amiga de Luna, la hija sin reconocer de Snape. Cualquier cosa para sentir que era parte de un espacio ficticio que para mi era más que real. Me di cuenta del poder de la fantasía y no quiero soltarla nunca, aunque se esmeren en perjudicarla.

Foto: Vinícius Vieira ft

¿La caída de Harry Potter?

En 2011 creí ver el final de mi saga favorita, salí del cine devastada por pensar que era la última vez en que las escaleras y fotografías se moverían solas, que las personas podrían aparecer y desaparecer en segundos o que escucharía la palabra “muggle”, pero tan solo cinco años después una nueva trama se avecinaba: “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”. Si tienes el libro pudiste darte cuenta como yo que solo es una guía de criaturas magníficas, aún así confíe en que se podría adaptar una historia de su creador. Error.

Newt Scamander fue solo un pretexto para hablar de la Primera Guerra Mágica, tema muy mencionado en los libros y que muestra el “lado oscuro” de Dumbledore, donde compartía los intereses de Grindelwald sobre buscar la pureza de la sangre y la inmortalidad, cueste lo que cueste. Al no tratar el verdadero tema, la historia se distorsionó en cada entrega. Pasamos de ver animales asombrosos a preocuparnos por la relación entre los dos grandes magos poderosos. No fue sorpresa para muchos que se haya cancelado la saga.

Pareciera que con todos los problemas, el futuro de Harry Potter se quedaría ahí, que se le daría un respiro y dejarían disfrutar del contenido ya hecho mientras tomamos un té que se va poniendo amargo por cada tweet de Rowling, pero no, la industria que ha dado a Warner millones de dólares puede dar mucho más, aunque en vez de irse por una trama diferente, un personaje sabio y con un gran pasado, se ha decidido volver a mostrar los años de Harry Potter en Hogwarts en formato de serie.

Posiblemente siga consumiendo todo lo que muestre magia aunque solo sean unos brillos sin la misma calidad, porque me gusta, sigo confiando en que se le dará una reinvención, un cambio o un respiro que hasta su misma creadora necesita, que se representará a todos los que amamos la historia mágica y queremos ser parte de ella porque nos ayudó a desaparecer entre páginas para salir del armario.

El impacto de Harry Potter en mi vida ha sido tal, que me ha llevado a leer muchos otros libros del género y aunque no he terminado igual de cautivada, me ha enseñado que la interpretación de cada obra es propia y lo que debe causarte leer es asombro, bienestar y la certeza de que tú puedes ser igual de mágico en tu propia historia.

Publicado originalmente en la revista La Desvelada.