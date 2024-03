En la 96ª edición de los premios Oscar de este año 2024, la película "Oppenheimer" de Christopher Nolan emerge como el principal favorito, acumulando 13 nominaciones, dos más que "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos, que cuenta con una destacada interpretación de Emma Stone. Tanto Stone como Ryan Gosling, nominado como mejor actor de reparto por "Barbie" de Greta Gerwig, son algunas de las estrellas que ya llegaron a la alfombra roja, la cual se ve marcada por las protestas de cientos de manifestantes en contra de la guerra de Gaza.

Gala, publicidad, premios y moda: cuántos millones de dólares mueven los Premios Oscar 2023



En términos cinematográficos, "Los asesinos de la luna" de Martin Scorsese sigue de cerca con 10 nominaciones, llevando consigo un mensaje de reivindicación de los indios Osage, mientras Lily Gladstone compite con Stone por el premio a la mejor actriz. El equipo de maquillaje y peluquería de "La sociedad de la nieve" también está en la carrera, y la película de Juan Antonio Bayona lograron entrar en la lista de nominados a mejor película internacional. Por su parte, "Robot Dreams" de Pablo Berger aspira a hacer historia como mejor largometraje animado.

Donde ver los premios Oscar 2024 en VIVO

La sede de los premios Oscar 2024 será el Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles. Se puede sintonizar la ceremonia en vivo a través de TNT y TNT Series para Latinoamérica. Además, tienes la opción de acceder a la transmisión en la página web oficial de los Oscar: https://www.oscars.org/. Por último, la ceremonia también estará disponible en HBO Max (ahora MAX).

Todos los nominados a los Premios Oscar 2024

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

La zona de interés

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Director

Justine Triet, por Anatomía de una caída

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída

Annette Bening, por Nyad

Emma Stone, por Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Los que se quedan

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por American Fiction

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan. “No pensé que esta iba a ser mi carrera, empecé como cantante y mi mamá me dijo cruza a ese teatro, hay algo ahí para ti. Agradezco a mi madre por eso. Estoy agradecida con toda la gente aquí, y por mucho tiempo quise ser distinta. Y ahora me doy cuenta que solo necesito ser yo misma. Te agradezco cuando yo era la única chica negra en la clase y me dijiste que era suficiente y que íbamos a forjar mi camino. Estoy agradecida con todas las mujeres que estuvieron a mi lado”, dijo la actriz estadounidense al subir al escenario.

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por American Fiction

Robert De Niro, por Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por Anatomía de una caída

David Hemingson, por Los que se quedan

Samy Burch, por Secretos de un escándalo

Celine Song, por Vidas pasadas

Josh Singer y Bradley Cooper, por Maestro

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por American Fiction

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres criaturas

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Nominados al Oscar 2024 al Mejor Diseño de Producción

Pobres criaturas.

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película Internacional

Reino Unido, La zona de interés

Japón, Perfect Days

España, La sociedad de la nieve

Italia, Yo capitán

Alemania, Sala de profesores

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Montaje

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Fotografía

El Conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película de Animación

El chico y la garza. Esta pieza cuenta la historia de Mahito, un chico de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su búsqueda y llega a otro mundo.

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Diseño de Vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería

Pobres criaturas.

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Sonido

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Maestro (Bradley Cooper)

La zona de interés (Jonathan Glazer)

The Creator (Gareth Edwards)

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Christopher McQuarrie)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película Documental

Bobi Wine: The People’s President (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

La memoria infinita (La memoria infinita)

Four Daughters (Kaouther Ben Hania)

To Kill a Tiger (Nisha Pahuja)

20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por American Fiction

John Williams por Indiana Jones y el dial del destino

Robbie Robertson por Los asesinos de la luna

Ludwig Göransson por Oppenheimer

Jerskin Fendrix por Pobres criaturas

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Canción

“It Never Went Away” de American Symphony

“I’m Just Ken” de Barbie

“What Was I Made For?”, de Barbie

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de Killers of the Flower Moon

“The Fire Inside” de Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes

Nominados al Oscar 2024 a Mejores Efectos Especiales

The Creator (Gareth Edwards)

Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki)

Guardianes de la galaxia Vol. 3 (James Gunn)

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Christopher McQuarrie)

Napoleón (Ridley Scott)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje de Acción Real

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Documental

The Abcs of Book Banning

The Barber of little rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Animado

​War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko. Inspirado en la obra de John Lennon y Yoko Ono. Al llegar al escenario, Dave Mullins y Brad Booker expresaron su gratitud hacia la academia por el reconocimiento. En sus palabras, mencionaron: "Nos sentimos agradecidos por este premio. La canción de John Lennon y Yoko Ono nos sirvió de inspiración, un mensaje anti-bélico que hemos intentado honrar con nuestra película".