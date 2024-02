Da'Vine Joy Randolph: de cantar opera a ser la actriz favorita para llevarse el Oscar a Mejor actriz de reparto

Este fin de semana, Da'Vine Joy Randolph, originaria de Filadelfia, Estados Unidos, fue galardonada con el prestigioso BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "The Holdovers" (Lo que se quedan). Esta distinción se suma a una serie de reconocimientos que recibió, incluidos los Globos de Oro y Critics' Choice Awards, marcando su presencia dominante en la temporada de premios. Su actuación como Mary Lamb, encargada de cocina en un internado de los años 70, fue elogiada por explorar temas de empatía y superación de diferencias.

“Me sorprende y conmueve continuamente el impacto que esta historia, y en particular el viaje de esta mujer en la vida, y cómo la gente me para en la calle, en el aeropuerto o en el avión, y me comparte su conexión con la pieza. Cómo les conmueve, cómo les resuena el personaje, y se ven a sí mismos, o que les recuerda a su abuela, a su vecina. Eso nunca pasa de moda para mí”, dijo en una entrevista en The Hollywood Reporter.

Quién es Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Randolph, nacida en 1986, trazó un camino inusual en su carrera, comenzando su viaje artístico con aspiraciones de cantante de ópera antes de dirigir su pasión hacia el teatro musical y, finalmente, el cine y la televisión. Su educación en el Yale School of Drama y una nominación al Tony por su actuación en Broadway reflejan su dedicación y talento, que la llevaron a trabajar con figuras destacadas como Eddie Murphy.

“Lo más distintivo es que, en teatro, tienes al público en vivo y frente a ti, por lo que puedes ver su respuesta y entablar una relación directa entre tu personaje y la audiencia”, dijo en una entrevista para Vanity Fair. Desde el principio me hicieron saber que lo que se me daba bien era cantar y no me planteé cambiar de departamento y entrar en esa otra clase que había al fondo del pasillo”, reveló en una entrevista en People.

La actriz también demostró versatilidad durante la pandemia, prestando su voz a personajes animados en películas como "Madagascar". Después de su incursión en el teatro y el doblaje, la televisión le abrió sus puertas y fue seleccionada para interpretar uno de los roles principales en la comedia "Selfie", la cual solo tuvo una temporada en la cadena ABC debido a su baja audiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la serie ha sido reconocida por su calidad y actualmente es considerada de culto. Continuó participando en la pantalla chica con apariciones esporádicas en algunas de las series más populares de la pasada década, como "Veep", "This Is Us" o "The Good Wife". Pero fue su papel como Lady Reed en "Mi nombre es Dolemite" (2019), donde trabajó junto a Eddie Murphy, el que la catapultó a la fama. Recientemente, en una entrevista con The Guardian, la actriz compartió: “Él me enseñó a tomarme las cosas con calma, a no quemarme”.

“No se trata de ganar premios para mí, aunque sé que es algo que dice otra mucha gente, pero para una artista negra es diferente”, declaró. “Quiero tener una carrera, quiero crear un legado, quiero tener trabajo asegurado con cinco años de adelanto en papeles importantes y no luchar por los restos. Eso es más importante que cualquier premio para mí”, aseguró en otra entrevista.

Su colaboración con Alexander Payne en "The Holdovers" resalta su habilidad para dar vida a personajes complejos, ganándose el respeto y la admiración de la industria y el público por igual.

En su discurso de aceptación, Randolph expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron a lo largo de su carrera, destacando la importancia de contar historias no contadas y la búsqueda de roles significativos más allá de los premios. También, hizo hincapié en la importancia de la empatía y la unidad, reflejando su visión de un mundo más inclusivo a través del cine. Además, rememoró sus inicios en Londres, señalando este momento como un "cierre del círculo" que abarca tanto su desarrollo personal como su conexión con "la familia universal".

“Mary es un personaje mucho más grande que yo… alguien que nos enseña lo que es posible cuando miramos más allá de nuestras diferencias y que demuestra lo sanadora que puede ser la empatía”, dijo Randolph en su discurso de los Bafta. "Ha habido muchas Marys a lo largo de la historia que nunca han tenido la oportunidad de llevar un bonito vestido y estar sobre este escenario aquí en Londres. Contar su historia es una responsabilidad que no me tomo a la ligera y este premio es un bonito recuerdo de cómo su historia ha conmovido al mundo", sumó.

Da'Vine Joy Randolph continúa consolidándose como una actriz destacada de su generación, con una trayectoria que inspira a muchos. Su enfoque humilde y dedicado al arte, así como su compromiso con la representación y la autenticidad, la establecen como una fuerza significativa en Hollywood, con el potencial de construir un legado duradero en la industria cinematográfica.