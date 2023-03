Por qué se llama Premios Oscar a la ceremonia de la Academia de Hollywood

Aunque lleven el nombre de un varón, la historia de los Premios Oscar están "bastante" ligados a las mujeres. Fue la actriz y secretaria de la Academia, Margaret Herrick, quien, sin proponérselo, terminó de bautizar la distinción cuando al ver la primera estatuilla dijo “se parece a mi tío Oscar (Pierce)”.

De todos modos, esta anécdota tan difundida fue cuestionada por otras versiones, tan incomprobables como la primera.

A menos que se mencione una cita de Emanuel Levy en All About Oscar: The History and Politics of the Academy Awards (2003) que refiere que el periodista Sidney Skolsky estuvo presente cuando Margaret Herrick mencionó a su tío Oscar y refirió la anécdota en una de sus columnas escribiendo: “los empleados han nombrado afectuosamente su famosa estatuilla como Óscar”.

Premios Oscar. ¡Quién era el hombre que "donó" su nombre al premio cinematográfico más famoso del mundo?

Por qué se llama Premios Oscar

En una biografía sobre su paso por Hollywood, consta que la actriz Bette Davis dijo que los Premios Oscar se llamaron así en honor al primero de sus cuatro esposos, Harmon Oscar Nelson. Y es sino falso muy dudoso.

Bette Davis llegó a Los Angeles en tren, en diciembre de 1930, cuando los Premios y la estatuilla ya existían. Era una actriz “del Este”, que había nacido en Massachussetts y había actuado en algunas obras de Broadway, pero no llegó al cine con honores.

Su ingreso a Hollywood no fue muy aceitado. Tiempo después se quejó de que nadie hubiera ido a buscarlas a la estación del ferrocarril, pero lo cierto es que sí fue un chofer, pero no pudo identificar a “una mujer que pareciese actriz”. En 1931 rebotó en casi todas sus primeras pruebas de cámara.

Oscar 2023. ¿Era Oscar el marido de Bette Davis, el tío de una secretaria o un rey?

Su mayor expectativa era trabajar con William Wyler en A house divided (“La casa de la discordia”), pero cuando llegó al casting, vestida a las apuradas, tenía mal abrochada una blusa que mostraba algo que no debía verse. “¿Qué piensan ustedes de estas damas que creen que pueden conseguir un trabajo mostrando sus pechos?”, preguntó Wyler a viva voz en el estudio, para que todos lo oyeran, incluso “la indecente”.

Quien le salvó el pellejo y trató de ver en Bette Davis una “belleza atípica” fue Carl Laemmle, ejecutivo de Universal Studios, que le consiguió un papel en Bad sister (1931), su primer trabajo en Hollywood, debut de una carrera muy celebrada, ciertamente.

Descartada la versión de Bette Davis, una de las primeras referencias gráficas del Premio de la Academia de Hollywood como “el Oscar” fue en 1934, en una publicación de la revista TIME en la que Walt Disney le agradecía a la institución el “Premio Oscar” de 1932. Sin duda lo haría muchas veces más ya que fue la empresa de la industria que más veces ganó estatuillas: 22, además de 4 premios honoríficos.

Aunque no sabemos si fue verdadera, la historia de Margaret Herrick y su tío Oscar es al menos verosímil y terminó sepultando en el olvido otra versión de una secretaria de Louise B. Mayer -Eleanor Lilleberg-, que habría dicho, al ver la estatuilla: “se parece al rey Oscar II”.

Sin dudas “rara” o al menos original, lo cierto es que en 1939 el premio de la Academia fue llamado oficialmente “Oscar” por AMPAS, la Academia de Hollywood.