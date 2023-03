Historia, premios y curiosidades en la alfombra roja más famosa del cine

Los Premios Oscar fueron creados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por su sigla en inglés), en 1928. Un año antes, “La Academia” como se la llama comúnmente, había visto la luz, gracias al acuerdo de 36 grandes productores de las “majors” de la industria cinematográfica de Hollywood.

Por encima de todos ellos, el cerebro del poderoso, engreído e imbatible Louis B. Mayer, presidente de Metro-Goldywn-Mayer. Por entonces, el mayor cometido de la creación de la Academia era limar asperezas entre los estudios y los reclamos sindicales.

Sin embargo, a poco de ver la luz, los popes de los estudios pensaron que inventar un auto-premio sería una buena campaña de prensa para la máquina de fabricar ilusiones.

La idea fue recibida favorablemente por todos los sectores involucrados e inmediatamente, la entrega de los Premios Oscar se convirtió en un “premio al mérito”.

La tregua (1974, Sergio Renán) fue la primera película argentina que compitió por un Oscar.

Premios Oscars: historias



La primera ceremonia de entregas tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el restaurante del hotel Hollywood Roosevelt. Fueron 270 personas para entregar tan solo 15 estatuillas, de las cuales sólo 4 merecen la pena ser recordadas: Mejor Película (Wings, 1927); Mejor Director (Frank Borzage, en drama, y Lewis Milestone, por comedia); Mejor Actor (Emil Jannings, por The Last Command); y Mejor Actriz (Janet Gaynor, El séptimo cielo).

A diferencia de lo que sucede actualmente, los Premios Oscar se entregaron mientras se almorazaba y, para asistir, los invitados tuvieron que pagar US$ 5 el cubierto. El héroe de acción Douglas Faribanks y el guionista William C. de Mille fueron los animadores durante una ceremonia que sólo duró 15 minutos (un minuto por premio). Luego, hubo una fiesta en el Hotel Mayfair.

Esa primera entrega distinguió las producciones de 1927 y 1928, para que todos los sellos productores pudieran participar.

Otra de las curiosidades que tuvo el Oscar inaugural fue que, a pesar de que tenía un claro, comprensible y fuerte sello local, el primer actor que recibió una estatuilla era un alemán. En efecto, Emil Jannings fue el elegido por su actuación en The Last Command y también en The way of all flesh, pero debía regresar a su país antes del 16 de mayo y entonces, se lo dieron antes, a él solito.

A partir de la cuarta edición de Premios Oscar, cada distinción pasó a ser como lo es actualmentne, por un trabajo singular en una determinada película y no por todas las realizadas por cada nominado en el período evaluado.

Oscar 2023. A pocas horas de la Largada.

Historias sobre la alfombra roja

Y lo cierto es que la idea de Louis B. Mayer y sus socios prendió entre los estadounidenses y en el mundo entero, ya que hoy día suman casi el centenar los países que ven la entrega de Premios Oscar en vivo.

En 1947, a dos décadas de la creación de la Academia de Hollywood, los popes de Broadway crearon los Premios Tony, con el mismo fin que inspiró a las majors de Los Angeles.

Dos años más tarde, y sin ningún temor a que se los criticara por su falta de originalidad, la televisión de Estados Unidos inauguraba los Premios Emmy. Y tarde, pero seguro, en 1959 las empresas discográficas arrancaron con los Premios Grammy.

Curiosidades de los Premios Oscar



Los premios acompañaron la evolución tecnológica de la industria del cine, la industria sin chimeneas. Durante la primera edición de 1929, todas las películas nominadas eran mudas; un año más tarde había llegado el cine sonoro y, por eso, el musical fue la gran estrella de ese año y de los siguientes Premios Oscar.

Premios Oscar. Con 11 estatuillas ganadas, Titanic fue una de las películas más ganadoras de la historia de Hollywood.

Melodías de Broadway (1929, Harry Beaumont) significó un antes y un después en la historia del séptimo arte.

Ya son casi 6.000 los miembros actuales de la Academia, 3.000 los actores y alrededor de 2000 los profesionales de diversos rubros cinematográficos que recibieron la estatuilla.

Con voces a favor o en contra, lo cierto es que tres películas fueron las que más premios acumularon en la historia de la Academia: Ben Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003), que ganaron nada más ni nada menos que 11 estatuillas cada una de ellas.



Premios Oscar: historia y curiosidades

El nombre

La estatuilla que se entrega en cada ceremonia de Premios Oscar comenzó a llamarse precisamente así, oficialmente, en 1939, cuando la Academia de Hollywood ya llevaba una década entregando premios.

Premios Oscar. ¿Por qué se llaman así?

Porqué la estatuilla y la ceremonia en su conjunto pasaron a llamarse así es una larga historia, que puede leerse en detalle en perfil web: “Así es la historia de la estatuilla de los premios Oscar”

Sobre cerrado

En la primera entrega de Premios Oscar, la Academia tuvo la mala idea de anunciar quiénes eran los ganadores… ¡tres meses antes! Así que para cuando el premio llegó a manos de sus dueños, ya no era noticia.

The winner is... La historia oficial (1985), película de Luiz Puenzo, ganó como Mejor Película Extranjera en 1985.

A partir del siguiente año, 1930, informaron a los medios de prensa quiénes eran los nominados el mismo día en que se entregarían los premios. Así fue hasta que el periódico Los Angeles Times se dejó llevar por el entusiasmo de una primicia y entrevistó a los futuros ganadores que ni siquiera sabían que efectivamente ganarían.

Por eso, desde 1941, cada ganador de los Premios Oscar se anuncia en sobre cerrado y sellado que se abre en el momento.

La estatuilla vale US$ 1

Cada estatuilla que se entrega en los Premios Oscar está protegida legalmente para evitar que sus ganadores o sus herederos la revendan cuando no quieran verla más sobre sus vitrinas o chimeneas.

Si de todos modos, quisieran hacerlo, antes deberán pagarle a la Academia de Hollywood, el precio simbólico de US$ 1. Si el ganador no quiere hacerlo, la AMPAS se quedará con la estatuilla.

Aunque parezca absurso, así es desde 1950 cuando se supo que varias estatuillas se vendieron en subastas por cientos de miles de dólares.

La controversia en torno a quien es el dueño del Premio Oscar desató un debate en el año 2011, cuando los descendientes del cineastea Orson Wells subastaron la estatuilla que el director de Ciudadano Kane había ganado en 1941, medio siglo antes. Para conocer más sobre la historia de las estatuillas, "Así es la historia de la estatuilla de los premios Oscar"

La Academia de Hollywood no pudo impedir que se rifara en subasta la estatuilla de Wells ya que en 2004 la justicia le dio la razón a sus herederos que reclamaban poder disponer comercialmente del galardón ya que Wells nunca había firmado un papel para devolver la estatuilla a la Academia el día en que no la quisiera tener más.

Katherine Hepburn y Meryl Streep

Entre ambas actrices se reparten el mérito de haber recibido la mayor cantidad de estatuillas y la mayor cantidad de nominaciones. Más detalles en perfil web: “Oscar 2023: Quiénes fueron las actrices que más estatuillas ganaron en la historia del premio”.

Katherine Hepburn, la actriz que más estatuillas ganó en la Historia de Hollywood.

Nominado 50 veces.

Katherine Hepburn y Meryl Streep son un porotito al lado de la figura de John Williams, seguramente desconocida para el gran público. Director de orquesta, pianista y trombonista, bastaría escuchar apenas unos pentagramas de sus melodías para comprender porqué fue nominado 50 veces por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El compositor de casi todas las películas de Steven Spielberg, John Williams, fue la persona con mayor cantidad de nominaciones a los Premios Oscar en todos los rubros, más de 50 hasta hoy.

Es cierto, la estatuilla se la llevó a su casa solamente 5 veces, pero este neoyorkino de 91 años sigue siendo el oído perfecto de todas –o casi todas las películas de Steven Spielberg, entre otros pesos pesados de la industria. John Willimas musicalizó :E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, La lista de Schindler, Superman, Atrápame si puedes, Harry Potter, Star Wars, La Aventura del Poseidón, etc. Además, varios Juegos Olímpicos, noticieros y programas de televisión.

La película que trajo suerte

La película que sin proponérselo reunió a mayor cantidad de premiados por la Academia fue Beau Geste (1939, William A. Wellman): Gary Cooper, Susan Hayward, Broderick Crawford y Ray Milland. Por entonces, ninguno de ellos había ganado una estatuilla así que esta película estadounidense que relata las peripecias de unos soldados en la Legión Extranjera Francesa les trajo suerte.

¿Premios inclusivos?

A pesar de que pretendieron ser “inclusivos” desde el principio eligiendo la figura de un indio como imagen de la estatuilla, la primera actriz negra que recibió un Premio Oscar fue la entrañable Hattie McDaniel, en la ceremonia de 1940

Oriunda de Wichita, en Kansas, la criada de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó (1939, Victor Fleming) apareció también en dos estampillas de Estados Unidos y tiene dos estrellas en el paseo de la Fama de Hollywood, no sólo por las varias películas en las que siempre hizo de “criada de buen corazón” sino también por sus participaciones en radio (era cantante).

“Prefiero actuar de sirvienta y ganar 700 dólares semanales aser una sirvienta y ganar 7 dólares”, respondió Hattie McDaniel cuando le preguntaron si tenía algo para objetar sobre los roles para los cuales Hollywood la convocaba.

Los no blancos

Algunos críticos hicieron cálculos de la cantidad de no blancos que fueron nominados a los Premios Oscar y el porcentaje era menor al 10% desde 1929 a la fecha de medición. De hecho, también se criticó que fueron más veces nominados actores “que hacían de asiáticos” que asiáticos de verdad. Por eso, en 2016 un boicot que respondía al hashtag #OscarsSoWhite logró cambios.

Argentina 1985 (2022, Santiago Mitre) nos tiene en vilo a todos los argentinos. Compite en el rubro Mejor Película Extranjera.

Mejor Película Extranjera

Les llevó 29 años a los miembros de la Academia mirar para el costado y prestar atención al resto de las cinematografías mundiales. Recién en la ceremonia del 27 de marzo de 1957 se introdujo la categoría Mejor Película Extranjera y la película elegida fue La Strada (1954, Federico Fellini). Antes sólo se entregaba como un premio especial.

El secreto de sus ojos (2009, Juan José Campanella) también llevó a Ricardo Darín a Hollywood. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010.

Evento mundial

La primera vez que se transimitió por televisión la entrega de los Premios Oscar fue en 1953, por la cadena de Estados Unidos NBC, que renovó contrato hasta 1960, año en que esos derechos pasaron a manos de ABC.

El baloncesto le quitaba audiencia

Durante más de 60 años, la entrega de los Premios se realizó entre marzo y abril. Sin embargo, en la ceremonia se adelantó a la última semana de febrero o la primera de marzo para que no coincidiera con el Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA, que le quitaba audiencia.