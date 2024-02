Cillian Murphy, la joya "oculta" de Hollywood: su discreta vida junto a su mujer y sus hijos

Recientemente, en una entrevista para GQ, el actor Cillian Murphy compartió su perspectiva sobre la fama y cómo afecta su enfoque en la actuación. Aunque ha sido nominado al premio Oscar por su papel en Oppenheimer (dirigida por Christopher Nolan, 2023), Murphy considera que para ser un buen intérprete es crucial mantener una conexión con la vida cotidiana.

Murió Ira von Fürstenberg: la actriz y estrella de la jet que conquistó Marbella

Explicó: "Creo que para ser un buen actor, es necesario observar la vida desde una perspectiva normal". También destacó la importancia de llevar una vida común y realizar actividades simples, ya que permite estar presente en la dinámica cotidiana de la vida humana.

Murphy, conocido por sus roles en películas como "28 días después" (2002) y "Desayuno en Plutón" (2005), así como en la serie "Peaky Blinders" (2013-2022), prefiere preservar su privacidad y evitar la exposición mediática. Por esta razón, evita tomarse fotos con sus seguidores y limita su participación en eventos públicos. Vive en un tranquilo pueblo costero en Irlanda con su esposa, la artista Yvonne McGuinness, y sus dos hijos adolescentes, Malachy y Carrick, adoptando un enfoque discreto hacia su vida personal.

“Tengo un par de amigos actores, pero la mayoría no lo son. Casi ninguno está en el negocio. A mí también me encanta no trabajar. Y creo que para mí, como actor, gran parte de la investigación que requiere la interpretación procede del simple ejercicio de vivir, de llevar una vida normal y de hacer cosas normales, porque puedes observar y estar presente en esa especie de flujo encantador que es la vida humana. Si no puedes hacerlo, porque no paras de ir a festivales de cine, a platós o a viajes de promoción, entonces sí estás en una burbuja. No digo que te convierta en mejor o en peor actor, pero es un mundo en el que yo no podría vivir. Me parece que limita mucho lo que puedes experimentar como ser humano”, declaró.

El plan de Meghan Markle para "reconciliarse" con Kate Middleton

Un debut a nivel mundial que lo llevó a conocer al amor de su vida

Nacido en Cork, Irlanda, en mayo de 1976, Murphy proviene de una familia de educadores y desarrolló su interés por las artes desde una edad temprana. Aunque inicialmente estudió derecho en la Universidad Colegio de Cork, su pasión por el teatro lo llevó a cambiar el rumbo de su carrera. Después de debutar en la pantalla grande en 1996 con "Disco Pigs", dirigida por Kirsten Sheridan, su carrera despegó internacionalmente. “Las personas que conocí en aquella época siguen siendo mis amigos más cercanos”, dijo a The Guardian en 2016. “Ellos me moldearon en términos de mis gustos, en términos de lo que quería hacer con mi vida. Y fue más o menos al mismo tiempo que conocí a mi esposa. Ella vino de gira con nosotros. Fue muy emocionante, hace 20 años o lo que sea, todos éramos solo niños”, agregó. Ahora, han pasado 30 de aquel momento. Este papel le otorgó reconocimiento y le abrió las puertas a oportunidades significativas en la industria del cine.

McGuinness y Murphy contrajeron matrimonio en una ceremonia discreta en 2004. Al año siguiente, dieron la bienvenida a su primogénito, Malachy, seguido de su segundo hijo, Aran, en 2007. Este último incursionó en el mundo del cine en 2022 y pronto protagonizará una película junto a Jenna Ortega y Amy Adams titulada "Klara and the Sun", dirigida por Taika Waititi. En 2015, la pareja optó por mudarse de Londres a Dublín para estar más cerca de sus respectivos padres. "Me encantaba vivir en Londres cuando tenía entre 20 y 30 años, pero después de un tiempo piensas: 'Bien, ¿esto es todo? ¿Esto será por el resto de mis días? ¿O hay alguna otra opción?", explicó a The Guardian.

JCCL / Gi