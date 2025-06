El juicio contra Sean "Diddy" Combs, el rapero estadounidense acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, vivió uno de sus momentos más fuertes cuando el jurado observó por primera vez los videos de las denominadas "freak offs", tal como se conoce a las fiestas sexuales organizadas por el artista que duraban varios días, con consumo de drogas y participación de "escorts". Durante la audiencia, el juez también tuvo que expulsar a uno de los miembros del jurado por "falta de honestidad”.

Los jurados ya habían observado fotografías de los "freak offs" durante el debate, que se inició hace más de un mes en Nueva York, pero hasta el momento no se habían visto grabaciones explícitas de esos encuentros. Son fragmentos de entre 20 y 30 segundos de dos videos, uno de 11 minutos y otra de 39, sobre los hechos que habrían ocurrido en 2012 en el Hotel Trump International de esa ciudad estadounidense.

La ex pareja de Sean "Diddy" Combs declaró sobre violencia, abusos del rapero y drogas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las filmaciones se ve al músico y a su pareja de ese entonces, Cassandra "Cassie" Ventura, quien días atrás testificó en su contra al acusarlo de haberla violado, golpeado y obligado a participar de este tipo de fiestas "degradantes". En las imágenes, ambos aparecen junto dos "escorts" masculinos identificados con los apodos "Dave" y "The Punisher". Los jurados, los abogados y el juez Arun Subramanian las vieron en monitores particulares con auriculares porque el contenido estuvo vedado en las pantallas públicas de la sala.

Además de este material, los fiscales presentaron registros de vuelos, facturas de hoteles y mensajes de texto que supuestamente vinculan al rapero con estos encuentros. Luego de esto, declaró la agente especial del FBI DeLeassa Penland, quien explicó los documentos y detalló que Combs y Ventura usaban los pseudónimos de "Frank Black" y "Janet Clark" para reservar las habitaciones en los hoteles.

Sean "Diddy" Combs, rapero y productor musical.

Según la prensa que estuvo presente en la audiencia de este lunes, se vivió un ambiente con mucha tensión en la sala. Los jurados, ocho hombres y cuatro mujeres, mostraron evidentes signos de incomodidad e incluso una de ellas expresó su malestar y se llevó una de sus manos a la cabeza al ver los videos.

En otro de los clips de las largas sesiones sexuales se registró la participación de una mujer identificada con el nombre de "Jane". Por otro lado, se exhibieron gráficos que resumen ocho años de intercambios de mensajes entre "Diddy", su personal de seguridad, asistentes y testigos, donde demostrarían que estaban al tanto de los estupefacientes y la organización de las fiestas.

El juicio contra "Diddy" Combs: la expulsión de un miembro del jurado

El juez Subramanian, en tanto, decidió expulsar al jurado número seis, un hombre afrodescendiente de 41 años que, al parecer, ha sido “inconsistente” a la hora de hablar sobre su información personal, como su domicilio.

Juicio a "Diddy" Combs en Nueva York.

Sospechado de "falta de honestidad", fue reemplazado por un hombre blanco de 57 años, ya que el magistrado temía de estuviera buscando "hacerse notar" o filtrar información sensible a los medios durante el proceso. Los abogados de Combs se manifestaron en contra del cambio de jurado, afirmando que "quitar a un hombre negro del panel" podría perjudicar a su cliente por no haber suficiente "representación racial", lo cual fue descartado por el juez.

Los testimonios que comprometen a "Diddy" Combs

Una de las primeras en declarar en el juicio por "Cassie" Ventura, que fue novia de "Diddy" entre 2006 y 2018, año en el que su violenta separación terminó por hacer explotar el caso. De hecho, el año pasado se conocio un violento video en el que se ve al también productor musical agrediendo brutalmente a la mujer, momento que quedó captado por la cámara de un hotel, en el que estuvieron en 2016.

Ese registro audiovisual se observó crudo, sin editar, durante el juicio. La artista explicó que aceptó un acuerdo económico entonces, de 20 millones de dólares, y que estaba por firmar otro de 10 millones el día en trascendió el video en el que "Diddy" la golpeó en el pasillo. “Devolvería ese dinero si nunca hubiera tenido que participar en esos freak offs”, comentó ante la Justicia.

“Era repugnante. Era demasiado. Era abrumador. Me pegaba en la cabeza, me tiraba al suelo, me arrastraba, me pateaba, me pisoteaba en la cabeza”, describió, con la voz entrecortada. También señaló que estaba preocupada por “su seguridad y su carrera" pero también estaba enamorada de él, respondió al decir porqué accedía a tener relaciones con otros hombres en esas fiestas.

Luego declaró una antigua amante del música, "Jane", que también afirmó que era obligada a participar en encuentros sexuales con terceras personas. Según los especialistas, este testimonio corrobora el modus operandi del rapero de 55 años, similar al que proporcionó Ventura.

La mujer contó al jurado que tras varios meses de una "relación apasionada" con el acusado, éste empezó a hablarle de sus fantasías de verla tener relaciones sexuales con otros hombres. Al principio aceptó para complacerle, lo que "abrió una puerta que era incapaz de cerrar", convirtiéndose en lo habitual en su relación, que duró hasta septiembre de 2024, cuando fue detenido.

Las claves del juicio contra Sean "Diddy" Combs: la causa por tráfico sexual que sacude a la industria musical estadounidense

La descripción de lo que denominó "noches de hotel" en las que "Diddy" dirigía, según ella, la puesta en escena -lencería provocativa, luz roja ambiente, consumo de drogas y abundante aceite para bebés- coincide exactamente con la que hizo "Cassie" sobre los "freak offs". "Mi sentimiento de obligación empezó a surgir del hecho de que él estaba pagando mi alquiler", conto.

Luego de más de un mes de juicio, el cantante enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia que va de los 15 años de prisión a cadena perpetua por los delitos que aseguran que cometió. En algunas semanas se conocerá finalmente el veredicto de los jurados.

FP