Una víctima de Sean “Diddy” Combs reveló devastadores detalles de su violación en un documental: "Amenazó con cortarme las mejillas"

El exmagnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs vuelve a estar en el centro de la polémica con el estreno del documental Diddy: The Making of a Bad Boy, producido por Peacock. La producción incluye impactantes testimonios, entre ellos el de Ashley Parham, una mujer que lo acusa de violación y agresión sexual en un caso que ha conmocionado al mundo de la música.

El testimonio de Ashley Parham, una víctima de Sean “Diddy” Combs

En el documental, Ashley Parham, identificada únicamente por su nombre de pila, relata entre lágrimas los detalles de su experiencia con Diddy en marzo de 2018. “Me he vuelto increíblemente solitaria. No confío en nadie”, confesó. Según su demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Parham fue agredida después de que Diddy irrumpiera en el apartamento de un amigo en Orinda, California, acompañado por su asistente Kristina Khorram y otros colaboradores.

La acusación sostiene que Parham hizo un comentario en una videollamada en el que insinuaba que Diddy estaba vinculado al asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996. Al parecer, el comentario llegó a oídos del productor, quien le prometió hacerla "pagar".

“Me apuntó con un cuchillo y amenazó con cortarme las mejillas para hacerme una sonrisa de Glasgow”, señala la demanda. Parham también declaró que durante el ataque, Diddy utilizó un control remoto de televisión para agredirla sexualmente mientras le decía: “Tu vida está en mis manos. Si quiero, te tomo y nadie sabrá más de ti”.

En el documental, Parham también menciona que Diddy intentó sobornarla para que declarara que la relación fue consensuada y que ella era una trabajadora sexual. “Me ofrecieron dinero para que dijera que no fue lo que realmente ocurrió”, asegura. Además, detalló cómo la situación la ha llevado a un aislamiento emocional: “Ha sido devastador. No hay un día en que no piense en lo que pasó y cómo cambió mi vida”.

La respuesta de Diddy y su equipo legal

El equipo legal de Diddy calificó las acusaciones como “fabricadas” y emitió un comunicado en el que niega los hechos: “Este documental perpetúa mentiras y teorías conspirativas. Es un ejemplo irresponsable de periodismo al brindar una plataforma a oportunistas para hacer acusaciones falsas”.

Sus abogados también afirmaron que el Departamento del Sheriff del Condado de Contra Costa investigó las denuncias y determinó que eran infundadas. “Diddy no estaba cerca de Orinda, California, el día que ella afirma haber sido agredida”, añadieron.

Un caso que sigue acumulando controversias

Diddy, actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, enfrenta múltiples cargos, incluyendo extorsión y tráfico sexual. En la acusación, se alega que el empresario organizaba fiestas conocidas como “freak-offs”, donde, según el documento judicial, se suministraban drogas a las víctimas para mantenerlas "obedientes".

Además del testimonio de Parham, el documental incluye entrevistas con amigos de la infancia de Diddy, su guardaespaldas y el cantante Al B. Sure!, quienes comparten más detalles sobre la vida del productor. “La gente merece saber la verdad sobre lo que pasó. Esto no se trata de venganza, sino de justicia”, concluyó Parham en el documental.

El documental estará disponible en Peacock este martes y promete ser un punto de inflexión en uno de los casos más polémicos de la industria musical.