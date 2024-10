El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs permanece detenido en Nueva York, sin derecho a fianza, enfrentando graves acusaciones de tráfico sexual, extorsión y prostitución. Una extensa investigación reveló detalles perturbadores sobre las fiestas que organizaba, conocidas como "Freak Offs", a las cuales asistían varias celebridades de Hollywood. Sin embargo, en las últimas horas, en las redes sociales se filtró la "lista completa" de los famosos que eran habitué a las reuniones y hoy están en la mira de la justicia.

Caso Sean "Diddy" Combs: 120 personas, víctimas de sus "fiestas de blanco"

Desde el inicio del caso, nombres como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, David Blaine, Chevy Chase, Regis Philbin, Sarah Jessica Parker, Kamala Harris, el Príncipe Harry, Charlotte Casiraghi y Vera Wang fueron mencionados como algunos de los famosos que habrían participado en estos eventos. Recientemente, se sumaron a la lista Justin Bieber, Beyoncè y Jaden Smith, aunque se sospecha que estos son solo algunos de los involucrados.

Las "Freak Offs", que tuvieron lugar entre finales de los 90 y principios de los 2000, contaron con la presencia de numerosas figuras públicas. Durante aquellos años, los detalles de lo que realmente ocurría en las fiestas permanecían ocultos, pero tras la detención de Diddy, comenzaron a filtrarse fotos y videos que rápidamente se viralizaron, revelando un trasfondo mucho más oscuro de lo que se sabía públicamente.

Un cambio de estrategia por parte de Sean "Diddy" Combs

Según un informe del DailyMail, el rapero Sean "Diddy" Combs habría cambiado su estrategia legal con el objetivo de reducir su sentencia, y ahora busca implicar a varias figuras de Hollywood para mejorar su situación procesal. Entre los afectados, su antiguo amigo Ashton Kutcher sería uno de los más preocupados, temiendo que las declaraciones del rapero puedan perjudicarlo.

Una fuente cercana al actor de That '70s Show expresó: "Diddy puede decir cualquier cosa o volverse contra cualquiera para salir de la cárcel. Ashton lamenta profundamente su amistad con él, se siente traicionado y manipulado". Kutcher, quien fue amigo cercano de Diddy desde principios de la década de 2000, incluso ayudó a organizar una de las últimas "fiestas blancas" del rapero en 2009. El temor de Kutcher es que el productor musical mencione a diferentes celebridades, incluyéndolo, para salvarse. "Cree que Diddy no tendría problema en mentirle a las autoridades y lanzar acusaciones contra sus amigos famosos si eso significa obtener su libertad", agregó la fuente.

El caso generó revuelo no solo por las acusaciones de tráfico sexual, extorsión y prostitución que pesan sobre el rapero, sino también por los detalles de las fiestas que organizaba. Según US Weekly y Page Six, las celebraciones, conocidas como "Freak Offs", se realizaban anualmente en su mansión de Los Hamptons, y muchos de los asistentes debían seguir un código secreto que incluía vestirse de blanco. Estas fiestas servían como fachada para ocultar los delitos sexuales por los que ahora es acusado.

Las investigaciones sugieren que Diddy utilizaba su poder e influencia para atraer a celebridades a estas fiestas, donde cometía crímenes que incluían tráfico sexual, drogas, secuestro y obstrucción de la justicia. Durante los allanamientos realizados en su casa de Miami, la policía encontró múltiples videos prohibidos, drogas, armas y miles de botellas de aceite y lubricante, lo que refuerza las acusaciones. Los delitos registrados en esos videos muestran a las víctimas bajo los efectos de drogas, forzadas a participar en actos sexuales que eran grabados para luego extorsionarlas.

JCCL / Gi