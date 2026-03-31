Rebote del consumo en CABA: supermercados crecen en 2025 mientras los mayoristas siguen en caída

El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) indicó que el consumo en supermercados registró un incremento del 2,2% durante el 2025, además de un aumento interanual de 1,5% durante el último trimestre de ese año.

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Esta mejora representó una aceleración en el ritmo de crecimiento respecto de la mínima suba del tercer trimestre del mismo año, alcanzando una mejora de 1,1 puntos porcentuales.

Fuente: IDECBA

El comportamiento por grupo de artículos mostró un cierre de trimestre en alza para Alimentos y Bebidas en su conjunto, con una dinámica importante para Verdulería y frutería, seguida de Lácteos, Carnes y Panadería que más que compensó la caída de Bebidas y Rotisería.

Cambios en el patrón de consumo

El informe de IDECBA resaltó que el ticket promedio por operación fue de $21.976 a precios corrientes y computó su sexto trimestre de mejora real consecutiva. Medido a valores constantes, se trató del registro más alto de los últimos tres años, aunque se situó por debajo de la compra media de 2022.

En oposición, las compras de consumidores finales en los autoservicios mayoristas mostraron una fuerte disminución a precios constantes (-23,0%) y completaron ocho parciales de retroceso contiguo.

En 2025, la trayectoria interanual del indicador acumuló un deterioro de 12,8%. El ticket promedio entre octubre y diciembre ($39.799 a precios corrientes) alcanzó un nuevo mínimo a valores constantes y quedó por debajo del piso anterior del último cuarto de 2024. Vale recordar que el sector opera con una menor superficie de ventas (-21,5%) tras el cierre de una boca de expendio en el 3er. trimestre.

Mayoristas y shoppings reflejan un comportamiento dispar

El consumo en los centros comerciales se redujo mínimamente respecto del comportamiento del mismo período de 2024, tras la contracción de casi 7,0% que sufrió en julio/septiembre. En el acumulado anual del 2025, las ventas constantes de los shoppings porteños crecieron en forma muy leve (+0,9%).

Fuente: IDECBA

El último trimestre mostró estabilidad para el rubro mayoritario, Indumentaria, tras la significativa baja de los tres meses anteriores. Por su parte, Patio de comidas y Ropa deportiva –que en conjunto explicaron un cuarto de la facturación total– cerraron el último trimestre con caídas, aunque a menor ritmo que en el perior anterior.

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La demanda en las tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar disminuyó en la comparación interanual e interrumpió la secuencia de tasas positivas que llevaba desde finales de 2024. De todas formas, el año cerró con un importante incremento (+21,4%).

Por último, el informe de IDECBA destacó que “a lo largo de 2025, el sector se benefició de una combinación de desaceleración inflacionaria, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia a partir de la mayor presencia de artículos importados”.

GZ