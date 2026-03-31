Cuáles son las claves para administrar el sueldo y que hacer que rinda

El asesor económico, Sebastián Waisgold, evaluó en Canal E que, en un contexto económico desafiante y donde la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo, la educación financiera se vuelve una herramienta central para la vida cotidiana.

“Muchas veces pensamos que el problema es solamente cuánto ganamos, y obvio que el ingreso importa, pero hay algo que también pesa muchísimo, que es cómo administramos eso que entra”, señaló Sebastián Waisgold.

La importancia de la organización financiera

Asimismo, remarcó que el problema no siempre es la falta de ingresos, sino la falta de organización financiera. Según explicó, muchas personas experimentan la sensación de que el dinero desaparece rápidamente tras cobrar. “Cobramos el sueldo, pagamos dos o tres cosas, hacemos un par de compras y a mitad de mes sentimos que la plata desapareció, no la podemos estirar más”, advirtió.

En este sentido, Waisgold destacó que la educación financiera no debe asociarse solamente a inversiones sofisticadas, sino a hábitos básicos. “Hoy hablar de educación financiera no es solamente hablar de Wall Street ni de cosas complicadas, sino más bien es hablar de algo un poco más básico y urgente, que es cómo hacer que ese sueldo rinda más”, explicó.

Los pasos a tener en cuenta para administrar el sueldo

A su vez, resaltó que el primer paso es entender tres variables fundamentales: “Primero, cuánto gana realmente, segundo, en qué se va la plata, y tercero, cómo ordenar esos gastos para no vivir apagando incendios”.

El entrevistado enumeró cinco recomendaciones prácticas para mejorar la administración del ingreso mensual. La primera es dividir el dinero desde el primer momento: “Primero, apenas cobras el sueldo, separá, no mezcles todo”.

En ese esquema, recomendó distinguir entre gastos fijos, gastos variables y ahorro: “Y una parte muy importante, aunque sea chica, separar para ahorro, siempre, de entrada, porque si uno espera ver cuánto le sobra a fin de mes, nunca llega a ahorrar”.