Cuál es el precio del pescado en los días previos a la llegada de Semana Santa

El comerciante del rubro pesquero, Antonio Mellino, analizó para Canal E que con la llegada de Semana Santa, el consumo de pescado vuelve a ganar protagonismo en Argentina y muchos consumidores buscan alternativas frente al aumento de la carne.

“En este caso, la audiencia sabe que nosotros jamás especulamos para Pascuas y, bueno, luchamos para llegar a toda la población, a muy buenos precios”, afirmó Antonio Mellino al describir el movimiento comercial previo a las fiestas.

En qué precio rondan los principales cortes

Uno de los productos más buscados es el filet de merluza, un clásico del consumo de Pascuas. “Nosotros tenemos el filé de merluza fresco a 14.900. Espinado, es un pescado que es fresco, no es congelado”, detalló.

Además, Mellino comparó su valor con el de la carne: “La verdad que es un producto que hay que compararlo literalmente con carne roja, con el lomo”. Entre las opciones más elegidas también destacó productos elaborados: “Nosotros estamos trabajando un medallón que el pescado es propio, es nuestro”.

Sobre este producto explicó: “Lo vendemos a 11.900 pesos el kilo. Entran 10 medallones y comen cuatro personas tranquilamente”. También mencionó otras alternativas económicas: “Tengo empanadas de merluza con vegetales, 2.200 pesos cada una”.

La paella de mariscos toma protagonismo esta temporada

Según el entrevistado, la revolución de la temporada es la paella de mariscos. “La verdad que nosotros, nuestra vedette para Pascua es la paella de mariscos”, señaló. Y la comparó con un producto típico de otra festividad: “Es el pan dulce de la panadería para Navidad”.

Respecto al precio, explicó: “Nosotros la vendemos por kilo. Exactamente, el kilo es ideal para tres personas o dos personas de muy buen comer. Y el kilo está a 39.900 pesos”. Asimismo, destacó su estrategia comercial: “La tenemos en promoción desde el mes de enero, que no la aumentamos. Hemos sufrido aumentos pero no la hemos aumentado para llegar al último eslabón que es nuestro querido cliente”.