A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 30 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, lunes 30 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 30 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 29 de marzo el dólar blue cerró a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

YPF: Burford analiza no apelar ante la Corte de EE.UU. por el alto riesgo de perder dinero

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 30 marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 29 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.422,40 para la compra y $1.431,10 para la venta

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 29 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 30 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 29 de marzo a $1.473,70 para la compra y $1.475,10 para la venta.

Una empresa de aviación civil buscar ser el "salvavidas" de FAdeA: aterriza con una inversión de $250 millones

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 30 de marzo en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 30 de marzo a $1.826,50 como referencia de dólar tarjeta.

Reforma laboral: Gil Lavedra pidió que se declare la inconstitucionalidad de las normas que afectan a la abogacía

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 615 puntos básicos este lunes 230 de marzo.