Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 30 de marzo

El euro blue hoy, lunes 30 de marzo de 2026, cotiza a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes30 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 30 de marzo cotiza a a $1.540,00 para la compra y $1.640,00 para la venta

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.152,93 para la compra y $1.560,25 para la venta este lunes 30 de marzo como referencia de gastos con tarjeta

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 30 de marzo

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.540,00 comprador y $1.640,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.

Banco Supervielle: $1.547 comprador y $1.643 vendedor.

Banco Francés: $1.580 comprador y $1.640 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo en el mercado paralelo cotiza a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.