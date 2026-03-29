Colapinto larga 15° en el Gran Premio de Japón, con Antonelli y Russell liderando la grilla

Hora de la verdad en Suzuka, con la disputa del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, una carrera cuya clasificación dominaron los autos de Mercedes, y así el joven italino Kimi Antonelli y el inglés George Russell serán quienes larguen en primera fila.

El argentino Franco Colapínto, con Alpine, largará en el 15° lugar, con el objetivo de seguir mejorando y explorando las variantes del auto para tratar de ir achicando las diferencias que en este momento separan a la escudería francesa de otras como Mercedes, Ferrari y McLaren. "Siento que no estamos aprovechando el potencial del auto", dijo Colapinto el sábado, que pasó la Q1 pero luego quedó afuera en Q2.

Antonelli aventajó a Russell en 298 milésimas de segundo, partirá desde la primera posición de la parrilla, dos semanas después de convertirse en China en el "poleman" más joven de la historia.

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Este resultado confirma a Mercedes como el amplio dominador del inicio de esta temporada, marcada por cambios importantes en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli, puro talento italiano en Mercedes.

McLaren y Ferrari, expectantes

Luego de las Flechas de Plata alemanas largarán el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 354 milésimas de Antonelli, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a más de medio segundo, seguidos por sus respectivos compañeros de equipo Lando Norris y Lewis Hamilton.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo y vencedor en Suzuka en los últimos cuatro años, quedó undécimo en la clasificación y en declaraciones posteriores dijo que su Red Bull "es un auto inmanejable".

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