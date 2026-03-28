La tapa del Diario PERFIL del sábado 28 de marzo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.124 del Diario PERFIL, de este sábado 28 de marzo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

El Gobierno en el peor momento

Milei exultante festeja como propio el fallo de YPF, pero ganó con los argumentos de Kicillof.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ayer, la Justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba al país a pagar US$ 16 mil millones.

El mandatario dijo: “Ganamos”. Sin embargo, el estudio que representó a la Argentina es el mismo desde 2020.

La Cámara le dio la razón a la idea de que el estatuto de una empresa no puede estar por encima de la ley nacional.

Además del kirchnerismo, el PRO dijo que se tomaron en cuenta sus argumentos expresados en 2017.

El presidente: “Seguimos pensando que expropiar está mal porque robar está mal”.

En cadena. Junto al jefe de Estado estuvieron Karina Milei y Manuel Adorni.

Manuel Adorni: del principio al fin. La historia del hoy cuestionado jefe de Gabinete antes de llegar a la cumbre del poder: su pasado como influencer, periodista, economista. Cómo era su vida antes de dar el salto a la fama.

La Ciudad refuerza la seguridad y evita el crecimiento en la Villa 31.

Arcor y Danone se quedan con La Serenísima y dominarán los precios.

Hiperactividad. El gabinete se muestra junto al ministro más cuestionado, mientras la Justicia avanza con los casos de corrupción.

Eutanasia: el tema que el país se

niega a discutir. La historia de Noelia Castillo en España.

Enrico Calamai: el Schindler que salvó a 300 argentinos. La memoria del golpe del 76

Caza supersónico. Brasil se adelanta en Latinoamérica con un avión de guerra de última tecnología, que fue presentado por Lula.

EE.UU. dice que en 15 días termina todo. Advertencia de Washington sobre la guerra.

Lucas Pertossi. Habló desde la cárcel uno de los condenados por el caso Báez Sosa. Afirmó: “Nunca lo toqué, pero nadie lo dijo”.

De cara al Mundial. Día intenso de fútbol: empataron Inglaterra y Uruguay, y España ganó, gustó y goleó ante Serbia.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Krueger, Haime, Fein, Falcón, Ares, Halperin, Helman, Capalbo, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia



HB