Andrés Calamaro vuelve a Córdoba con un show basado en sus grandes clásicos

Andrés Calamaro llegará a Córdoba el próximo 8 de mayo para presentarse en Plaza de la Música, en el marco de su gira “Como Cantor”, tras agotar múltiples funciones en el Movistar Arena. El show forma parte de un tour nacional que recorrerá distintas ciudades y que consolida uno de los momentos más convocantes del artista en los últimos años.

El músico viene de cerrar 2025 con tres presentaciones completamente agotadas y, en 2026, volvió a generar alta demanda con nuevas fechas que también se vendieron rápidamente. Ante ese escenario, sumó más funciones en Buenos Aires, alcanzando un total de seis shows en pocos meses, un hito dentro de la escena del rock argentino reciente.

Acompañado por su banda, Calamaro propone un recorrido por las canciones más representativas de su carrera. El repertorio incluye clásicos que forman parte del cancionero popular y que mantienen vigencia en cada presentación en vivo.

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La gira toma su nombre de una referencia al poema Martín Fierro y plantea el canto como eje central del espectáculo. La propuesta pone el foco en la interpretación y en la conexión con el público, con una puesta que prioriza la voz y la solidez musical.

El tour incluye presentaciones en distintas ciudades del país como Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una fecha internacional en Montevideo. En este contexto, Córdoba se suma como una de las plazas clave dentro del recorrido.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Eden, con opciones de financiación y distintos medios de pago.