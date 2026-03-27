"Gorda comunista", "cáncer": las repudiables declaraciones de un funcionario de Radio Nacional sobre Mercedes Sosa

Se generó una gran polémica en Tucumán luego que Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Mercedes Sosa y referente provincial de La Libertad Avanza, usara sus redes sociales para cuestionar a la gran referente del folklore, hablando de ella como una “gorda comunista” y definiéndola como un “cáncer”. Cuando un periodista compartió capturas de estos posteos, el político salió a cuestionarlo.

“Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a ¿carpetearme? con tuits funables. Sacó grandes piezas de humor negro que los tuiteros entienden bien. Desde el mediodía que estoy a los jijazos. Gracias quien quiera que seas, me hiciste el día. TMAP”, escribió Ferreira en su cuenta oficial de X.

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A continuación, volvió a cuestionar al periodista que lo denunciaba: “Encima dice salieron a la luz. No, boludo, están a la vista todos porque es mi cuenta de Twitter". E ironizó: "No estás descifrando el código Da Vinci. Limitado”.

Luego, redobló la apuesta, motivado por un comentario de una cibernauta sobre Mercedes Sosa, afirmando que “solo hice una descripción física e ideológica”.

La sobrina de Mercedes Sosa respondió al ataque contra su tía de un referente libertario

Maby Sosa, sobrina de Mercedes Sosa, salió a contestarle al integrante de La Liberta Avanza que se burló de su tía. “‘Gorda comunista’. ‘Esta gorda fue un cáncer’: así se refiere Enzo Ferreira a Mercedes Sosa, mi tía, una de las voces más importantes de América Latina, una de las artistas más grandes de Argentina, y, desde ya, una de las personas más importantes que ha dado Tucumán”, arrancó la joven.

Y añadió: “Enzo Ferreira usa palabras a modos de insulto, palabras que no son insultos, que no deberían serlo, pero las usa así como un fiel representante del partido que representa. Él es uno de los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán, pero además de aportar a los discursos de odio, lo grave acá es que Enzo Ferreira es un funcionario público porque es el coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, justamente”.

Mercedes Sosa en el Teatro Ópera 1982.

La joven recordó: “No es la primera vez que la derecha ataca la figura de mi tía. Mi tía estuvo en las listas negras durante la dictadura. Estuvo exiliada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, José Broco, el anterior director del macrismo de Radio Nacional Tucumán sacó la placa que fue restituida en 2020 cuando asumió otro director. No es la primera vez que la derecha ataca una figura popular, ataca a una artista mujer. En este caso, como familia además de sentirnos agraviados por el intento de insulto”.

Y cerró su mensaje afirmando: “Insisto: ser comunista no es ningún insulto, pero, más allá de eso, nos interesa dejar expuesta la gravedad que tiene el hecho de que esta persona sea un funcionario público y que esté además al frente de Radio Nacional, la radio que lleva el nombre Mercedes Sosa".