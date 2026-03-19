jueves 19 de marzo de 2026
POLITICA
FENOA

Milei llegó a Tucumán blindado y sin "Tour de la gratitud" en medio del clima hostil con los libertarios

El Presidente ya está en la provincia para participar del Foro Económico del NOA, en una visita marcada por alertas de seguridad, choques con referentes de La Libertad Avanza y el impacto político de las inundaciones. La agenda fue recortada y, por ahora, no incluye recorridas abiertas ni exposición callejera.

Javier Milei ya está en Tucumán y su desembarco quedó atravesado por un operativo mucho más cerrado que en otras visitas. Aunque el motivo central de su presencia es el Foro Económico del NOA, en la previa se acumularon episodios de tensión política y advertencias de seguridad que empujaron una agenda blindada, sin contacto abierto con la calle y con movimientos manejados bajo estricta reserva.

La actividad principal del mandatario será su participación como expositor en el FENOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en el hotel Hilton Garden Inn. Allí compartirá escenario con Patricia Bullrich, Jorge Giacobbe, Martín Migoya y Lisandro Catalán, en una jornada enfocada en desregulación, competitividad e inversiones. En paralelo, la visita ocurre en una provincia golpeada por las inundaciones y atravesada por un clima político más áspero que el de desembarcos anteriores.

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