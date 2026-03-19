Impacto en las provincias: Passalacqua anunció una operatoria de alivio financiero para trabajadores y jubilados

El gobernador Hugo Passalacqua informó la puesta en marcha de una operatoria de alivio financiero en conjunto con el Banco Macro, informó el Gobierno de Misiones.

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Ayuda financiera

"La medida se dirige a trabajadores públicos provinciales y municipales, además de jubilados, pensionados y retirados", señala un comunicado oficial.

Y luego precisa: "El esquema alcanza a quienes registren cuotas de créditos equivalentes al 50% de su salario neto. La vigencia de la herramienta se extiende hasta el 23 de abril de 2026. La implementación se canaliza mediante el acuerdo con la entidad bancaria".

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Saldos de préstamos y tarjetas de créditos

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.